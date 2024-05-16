iPhone16 Pro Max机模曝光 右侧中框新增一枚拍照按键

站长之家（ChinaZ.com）5月16日 消息:海外爆料者近日带来了iPhone16Pro Max的机模，并将其与iPhone15Pro Max进行了详尽对比，揭示了新一代iPhone的些许改动。

首先，iPhone16Pro Max在外观上大体保持了前代的设计风格，正面依旧是备受赞誉的灵动岛屏幕，背部则继续采用矩阵三摄设计，打破了网络上关于三角形模组设计的传言。

然而，尽管整体设计相似，但iPhone16Pro Max在细节上进行了升级。据多方供应链消息透露，新款iPhone将搭载一块6.9英寸的屏幕，这是iPhone有史以来最大的屏幕尺寸。不过，得益于苹果屏幕技术的精进，新款手机的边框得以进一步收窄，使得机身尺寸的变化并不显著，长度仅增加了约3mm，宽度增加不到1mm。

而iPhone16Pro Max最为显著的改动之一，便是右侧中框新增的一枚拍照按键。这枚按键不仅方便了用户进行照片和视频的拍摄，还支持通过触控实现变焦等功能（左右滑动）。

此外，原本美国等版本配备的毫米波模块也被巧妙地移至了左侧的音量键下方，这一调整不仅优化了内部空间布局，还保持了机身的整体美观性。

综上所述，iPhone16Pro Max在继承经典设计的同时，通过细节处的改动展现了苹果对产品的持续创新和优化。

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