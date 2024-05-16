​Anthropic任命Instagram联合创始人为首席产品官，拓展企业生成式AI服务

划重点: 🔹 Instagram 联合创始人 Mike Krieger 被任命为 Anthropic 首席产品官 🔹 Anthropic 是一家生成式 AI 创业公司，推出了 Claude 团队订阅计划 🔹 Krieger 将负责开发和管理新产品，帮助 Anthropic 拓展企业级生成式 AI 应用

站长之家（ChinaZ.com）5月16日 消息:生成式 AI 创业公司 Anthropic 最近聘请了 Instagram 联合创始人兼前首席技术官 Mike Krieger 担任首席产品官。对于 Anthropic 来说，聘请 Krieger 是一个重要的举措，因该公司最近推出了 Claude 团队订阅计划，开始追求企业应用的可能性。

Krieger 加入 Anth 之前，于去年与 Instagram 联合创始人 Kevin Systrom 共同创办了 AI 动态新闻提供商 Artifact，但该于今年1月关闭。Artifact 使用机器学习和生成式 AI 技术，为用户个性化定制新闻内容，包括摘要和深度伪造技术的语音播报。Artifact 关闭后不久，雅虎收购了该公司，并计划在其各个平台上整合其 AI 个性化技术。

Anthropic 表示，Krieger 的新角色将涉及新产品的创建和管理。这不包括面向消费者的产品想法，Krieger 还有任务从 Anthropic 的领导层构建新的服务和工具，以足对生成式 AI 应用感兴趣的企业。

Anthropic 目前的企业战略主要是 Claude 团队服务。该订计划每位用户每月收费30美元，最低使用人数为5人，提供了 Claude 的超高级版本甚至超过了个人订阅服务 Claude Pro 每月20美元的功能。团队订阅用户不仅可以享受 Pro 版的优点，还可以获得更多的访问权限、专业模型以及巨大的20万令牌上下文窗口。队计划还提供用户和账单管理的管理工具，旨在降低组织的开销，并简化入职流程。现在 Anthropic 可以利用 Krieger 在产品创新和用户体验方面的专长，快速迭代和扩展从该初步概开始的服务。

Anthropic 首席执行官 Dario Amodei 在一份声明中解释道:“Mike 是一位世界一流的工程、创造者和领导者。他在开发直观产品和用户体验方面的背景将在我们为人们 Claude 的互动创造新方法时发挥重要作用，尤其是在职场中。我们很幸运能够将 Mike 的愿景和专业知识添加到我们的领导团队中。”

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