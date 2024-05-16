因争相满足人工智能需求，微软的排放量增长近30%

划重点: - 微软的排放量自2020年以来增长了近30%，这凸显了在满足气候目标的同时投资基础设施的挑战。 - 由于人工智能和云计算系统所依赖的数据中心建设，排放量的增加主要是由于这一原因。 - 微软已经投入了数十亿美元在 OpenAI 和自身的人工智能工具上。

站长之家（ChinaZ.com）5月16日 消息:微软在周三发布的年度可持续发展报告中表示，自2020年以来，其排放量增加了近30%。微软表示，这一增长主要由于人工智能和云计算系统所依赖的数据中心建设。

报告显示，微软在2023年的直接和能源相关排放量较2020年基线下降了6.3%。然而，供应链排放量（占总排放量的绝大部分）增加了30.9%。这导致总排放量增加了29.1%。

微软是那些设定了广泛的气候目标的公司之一，其中包括到2030年实现 “碳负” 和 “零废物” 的目标。然而，争相建设生成式人工智能（generative AI）的竞争威胁到了这些目标。生成式人工智是一个能耗大、对能源和水资源需求量大的领域。建设数据中心基础设施的竞争也引发了一个问题，即国家能源网络是否有足够的能力来应对与人工智能相关的预期电力需求增加，以及这些市场是否有足够的可再生能源发电来供应这项技术。

为了解决不断增长的供应链排放量，微软表示，到2030年，将要求某些 “高交易量” 的供应商在向该公司交付商品和服务时使用100%“无碳电力”。

微软还表示，将支持由 Brookfield Asset Management 开发的估计总值为100亿美元的可再生电力项目，以将其清洁能源目标与人工智能雄心相结合。

建设新数据中心所涉及的排放量部分来自生产碳排放量较高的关键建筑材料，如水泥和钢铁，以及用于电脑芯片和其他硬件的材料。

微软承诺到2030年，其电力消耗将 “100% 匹配”“100% 的时间” 通过 “零碳购买能源” 来实现。

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