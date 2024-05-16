IBM计划在爱尔兰增加800个与AI相关的工作岗位

划重点: - IBM 计划在爱尔兰增加800个工作岗位，帮助构建以人工智能技术为基础的先进软件。 - 这是迄今为止最大规模的就业计划，旨在加强 IBM 在人工智能领域的实力。 - 尔兰在吸引科技公司和创新产业方面具有竞争力，这对于 IBM 在该国扩大业务至关重。

站长之家（ChinaZ.com）5月16日 消息:据悉，IBM 计划在爱尔兰增加800个工作岗位，旨在帮助构建以人工智技术为基础的先进软件。这是 IBM 迄今为止最大规模的就业计划，反映了该公司在人智能领域的雄心壮志。

爱尔兰在吸引科技公司和创新产业方面具有竞争力，此对于 IBM 来说，在该国扩大业务是一个明智的举措。该公司将在爱尔兰设立一个新的创中心，这将为该国的科技行业带来更多机会和发展空间。

该创新中心将聚焦人工智能技术的研发和应用。IBM 计划雇佣来自多个领域的专业人才，包括数据科学、软件工程师和人工智能专家。他们将合作开发创新的人工智能解决方案，推动该领域的发展和应用。

作为该计划的一部分，IBM 还将与爱尔兰的大学和研究机构开合作，加强人工智能领域的研究和教育。这将有助于培养更多的人才推动爱尔兰成为人工智能创新的中心。

值得一提的是，爱尔兰政府一直在致力于引科技公司和创新产业，为其提供优惠政策和良好的商业环境。这对于 IBM 来说是一个要的因素，使其能够在该国扩大业务，并吸引更多的人才和投资。

IBM 划在爱尔兰增加800个与人工智能相关的工作岗位，这是一个重要的举措，旨在加强该在人工智能领域的实力。爱尔兰作为一个具有竞争力的科技和创新中心，为 IBM 提供良好的发展机遇，并推动人工智能技术在该国的应用和创新。

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