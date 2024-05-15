2024春季火山引擎FORCE原动力大会总结 字节豆包9大模型详细介绍

站长之家（ChinaZ.com）5月15日 消息:在2024年春季火山引擎FORCE原动力大会上，字节跳动隆重推出了自主研发的“豆包大模型”系列，标志着该公司在人工智能领域的深厚积累和创新能力。这一系列大模型涵盖了豆包通用模型Pro、lite，以及角色扮演模型、语音合成模型、声音复刻模型、语音识别模型、文生图模型、Function Call模型等九大模型，旨在全面满足不同业务场景的需求。

模型介绍:

豆包通用模型pro:字节跳动自研LLM模型专业版，支持128k 长文本，全系列可精调，具备更强的理解、生成、逻辑等综合能力，适配问答、总结、创作、分类等丰富场景;

豆包通用模型lite:字节跳动自研LLM模型轻量版，对比专业版提供更低 token 成本、更低延迟，为企业提供灵活经济的模型选择;

豆包·角色扮演模型:个性化的角色创作能力，更强的上下文感知和剧情推动能力，满足灵活的角色扮演需求;

豆包·语音合成模型:提供自然生动的语音合成能力，善于表达多种情绪，演绎多种场景;

豆包·声音复刻模型:5秒即可实现声音1:1克隆，对音色相似度和自然度进行高度还原，支持声音的跨语种迁移;

豆包·语音识别模型:更高的准确率及灵敏度，更低的语音识别延迟，支持多语种的正确识别;

豆包·文生图模型:更精准的文字理解能力，图文匹配更准确，画面效果更优美，擅长对中国文化元素的创作;

豆包·Function call模型:提供更加准确的功能识别和参数抽取能力，适合复杂工具调用的场景;

豆包·向量化模型:聚焦向量检索的使用场景，为 LLM 知识库提供核心理解能力，支持多语言。

火山引擎的目标

火山引擎致力于成为AI时代最开放和领先的云服务平台，通过全栈AI服务助力企业AI转型落地，激发业务增长潜能。字节跳动通过大使用量打磨出优秀的模型，以技术驱动的性价比让大模型更加普及，并通过丰富的行业落地经验和算法服务支持客户成长。

这次发布会展示了字节跳动在AI领域的全面布局，从技术创新到商业落地，大模型技术正在为各行业的智能化转型提供强大的动能。

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