天猫：618将为商家提供2000亿极速回款额度

站长之家（ChinaZ.com）5月15日 消息:天猫宣布，今年的618，天猫特别推出高达2000亿的极速回款服务，为历届之最，旨在帮助商家缓解资金压力，轻松备战大促。

此次极速回款服务面向符合条件的淘宝天猫商家，商家只需在活动期间成功开通服务，即可享受免费回款权益。从5月20日至6月22日，符合条件的订单发货后，商家将无需等待货款回笼，资金压力将大幅减轻。商家可通过千牛后台直接开通服务，并获取相关权益。

除了极速回款服务，天猫618还为商家提供了运费险优惠、信用贷利率优惠等多项权益。商家在参与活动期间，可享受运费险保费最低至0.01元/单的优惠，这也是历届最高优惠力度。此外，淘宝天猫联合蚂蚁保及多家保险公司，针对不同类型商家提供定制化的运费险优惠方案，让商家在退货问题上更加无忧。

在资金周转方面，天猫618还为商家提供了信用贷、订单贷等多款产品的利率优惠。在618备货期及正式开启期间，符合条件的商家可领取利率折扣券、享受额度提升及免息期等权益，满足商家在大促期间的资金需求。

此外，天猫618还推出了订单贷利率优惠、运费月结、延保类服务赠送等多项举措，全方位降低商家的运营成本。同时，花呗分期也为淘宝全量商家提供持续一个月的贴息8折优惠，鼓励商家为消费者提供更多分期免息服务。

今年天猫618不仅简化了商家报名环节，还上线了多项惠商政策，包括智慧经营工具、客服、金融、收寄件等方面的支持，帮助商家提升经营效率，抓住经营红利。随着这些惠商措施的落地，商家在天猫618期间的经营将更加顺畅，为消费者提供更优质的服务。

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