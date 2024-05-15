余承东公布180款设备可升级鸿蒙4.2：鸿蒙生态设备超8亿

站长之家（ChinaZ.com）5月15日 消息:在今日的华为夏季发布会上，华为宣布，已有超过8亿的设备运行着鸿蒙系统，品牌知名度也攀升至88%的高位。而在短短一个月内，HarmonyOS4.2的升级用户数量便突破了2000万大关，用户满意度更是提升了11%。

此次发布会上，华为消费者业务CEO余承东宣布了一个振奋人心的消息:共计180款设备将支持HarmonyOS4.2的升级。这些设备包括Mate50、Mate50Pro、Mate50RS保时捷设计、Mate50E、Mate X3、Mate X3典藏版、P60、P60Pro、P60Art以及nova系列的6至12代等多款热门机型。从4月11日开始公测招募，至4月至6月期间，这些设备将陆续完成系统升级。

HarmonyOS4.2不仅为用户带来了全新的互动体验，如心情主题功能，用户可根据自己的心情DIY专属主题，贴纸还会根据用户的眼神和手势进行互动，增添了趣味性。同时，系统还加强了安全性，推出了楼层级设备查找功能，帮助用户更精确地定位丢失设备的位置。此外，通过管控应用获取设备方向的权限，HarmonyOS4.2还能有效拦截摇一摇广告的跳转，为用户提供更为纯净的应用内体验。

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