谷歌CEO：如果OpenAI在AI训练中滥用YouTube将采取行动

划重点: - 谷歌 CEO Sundar Pichai 表示，如果 OpenAI 使用 YouTube 内容训练人工智能模型生成视频，谷歌将采取行动。 - OpenAI 技术负责人 Mira Murati 表示，OpenAI 在训练数据中使用了公开可用的数据和许可的数据，但不确定是否包括 YouTube 视频。 - 谷歌有明确的服务条款，如果 OpenAI 违反了这些条款，谷歌将与其沟通并解决。

站长之家（ChinaZ.com）5月15日 消息:谷歌母公司 Alphabet 的 CEO Sundar Pichai 在接受 BC 采访时表示，如果谷歌发现由微软支持的 OpenAI 利用 YouTube 内容来训练能够生成视频的人工智模型，谷歌将采取行动来解决这个问题。

这一表态是在 OpenAI 技术负责人 Mira Murati 今年3月接受《华尔街日报》采访时表示，她不确定 YouTube 视频是否是该公司今年早些时候推出的 S 模型的训练数据的一部分之后发表的。

Murati 表示，OpenAI 利用了公开可用的数据和可的数据进行训练。《纽约时报》随后报道称，OpenAI 已经转录了超过一百万小时的 YouTube 视频当被问及如果 OpenAI 违反谷歌的服务条款，谷歌是否会起诉 OpenAI 时，Pichai 没有提供具体细节。

Pichai 表示:“这是一个需要他们回答的问题。我没有其他要补充的。我们确实有明确的服务款。通常情况下，在这些事情上我们会与公司进行沟通，确保他们理解我们的服务条款。会解决这个问题。”

Pichai 表示，谷歌已经建立了一套流程，用于确定 OpenAI 是否违反了规。一些报纸如《纽约时报》已经抨击 OpenAI 涉嫌侵犯版权法并在他们的文章上训模型。

Pichai 的采访是在谷歌 I/O 开发者大会上发表主题演讲后进行的，谷歌高管演讲中宣布了新的人工智能模型，包括一个名为 Veo 的模型，可以合成虚拟视频。要获得早期访问权限的用户需要得到谷歌的批准。

OpenAI 在周一抢先谷歌的活动之前公了一个名为 GPT-4o 的人工智能模型，并展示了他们的 ChatGPT 手机应用的用户将能够进行真的语音对话，打断人工智能助手并让其分析手机摄像头前的内容。周二，谷歌展示类似的即将推出的功能。

Pichai 表示:“我不认为他们已经把演示版交给用户了我不认为它在产品中可用。”OpenAI 在周一的博客文章中表示，其 ChatGPT Plus 订阅用户将能够未来几周内尝试新的语音模式的早期版本。Pichai 表示，谷歌的 Project Astra 多媒体聊天功能于今年晚些时候推出 Gemini 聊天机器人。Pichai 表示:“我们对如何处理它有明确的认识，我们做得很好。”

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