Google CEO表示，生成式AI对搜索业务不构成威胁

划重点: - Google 首席执行官 Sundar Pichai 表示，公司推出的生成式人工智能技术将不会取代其价值数十亿美元的搜索业务，而是会增强其功能，提高搜索结果的相关性。 - Google 在其年度 Google I/O 大会上宣布了几项新的人工智能功能和产品，包括 Gemini1.5Flash、Gemma2、Veo 和 Imagen3。 - 公司表示，它正在采取措施解决生成式技术所引发的挑战，并致力于安全和负责任地应用这些技术。

站长之家（ChinaZ.com）5月15日 消息:Alphabet 旗下的 Google 在周二宣布了几项新的生成式人工智能功能，公司表示这项新技术会取代其价值数十亿美元的搜索业务，而是会增强其功能，提高搜索结果的相关性。

Google 首执行官 Sundar Pichai 表示，目前还不太可能会有任何技术对 Google 的利润丰厚的现有产品构成胁。他在媒体活动上表示:“从一开始我们对待一切的方式，以及我们在这个时刻的做法都是专注于用户，满足他们不断变化的需求... 我们看到人们对我们的产品的反应和参与度在增加。”

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他补充说:“在搜索和 Gemini 上，我们对于能够扩展使用案例、帮助用户解决更杂的问题感到兴奋。我认为这是一个积极的影响，觉得这是增长和机会的时刻。”

今年第一季度，Google 搜索及相关业务占据了公司总销售额的57% 以上。这一业务为贡献了将近462亿美元的收入，同比增长了14%。但是 Gemini 对公司销售额的贡献尚不显。

Google 在其总部加利福尼亚州山景城举办的年度 Google I/O 大会上宣布了多新的人工智能功能和产品。根据宣布后的消息，Alphabet 的股价略有上涨，周二晚上在阿联的交易中，其股价为171.84美元，公司市值达到了2.11万亿美元。

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