问界新M5正式开启全国大规模交付 余承东亲自交付讲解

站长之家（ChinaZ.com）5月15日 消息:今日，问界新M5正式迎来大规模批量交付。令车主们惊喜的是，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东亲临现场，不仅亲自将新车交付到车主手中，还坐在副驾驶位置上，耐心地为每一位客户讲解车辆的各项功能和特点。

问界新M5自4月23日上市以来，凭借其出色的性能和智能化的配置，迅速赢得了市场的关注和认可。该车型提供了三款不同配置的车型选择，包括两款增程版和一款纯电版，售价区间在24.98-27.98万元之间，纯电版售价为26.98万元。全系车型均配备了华为提供的ADS2.0高阶智驾系统，实现了全国范围内的智能驾驶体验。

在外观设计上，问界新M5进行了大胆的创新和改进。取消了增程版此前较大面积的进气格栅，呈现出更加精致和时尚的前脸造型，被余承东形象地称为“大嘴变小嘴”。同时，新增了大都会红和大溪地灰两款专属外观配色，以及内饰的琥珀棕配色，为消费者提供了更多个性化的选择。

在车型配置上，问界新M5首次推出了RS版本，配备了20英寸RS黑曜运动轮毂以及RS黑耀套件，展现出强烈的运动气息。同时，增配的前四球头双叉臂悬挂和底盘操控部分的升级，使得新M5在驾驶性能和操控稳定性上得到了显著提升。

在动力系统方面，新M5增程版纯电续航里程达到了255公里（CLTC），轻松满足一周的日常通勤需求。满油满电综合续航里程更是高达1440公里，为长途出行提供了强有力的保障。四驱版车型峰值扭矩达到了675牛米，零百加速仅需4.3秒，配合全铝合金底盘和四球头双叉臂后多连杆独立悬架，使得新M5在动力性能和操控稳定性上均达到了行业领先水平。

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