​Gmail引入Gemini AI技术，帮助用户搜索、总结和起草邮件

划重点: - Gmail 用户将能够利用 Gemini AI 技术搜索、总结和起草邮 - Gemini 能够处理更复杂的任务，如帮助处理电子商务退货，搜索收件箱、查找收据并填写在线表格 - Gemini 还能够分析附件，并提供邮件摘要和关键要点

站长之家（ChinaZ.com）5月15日 消息:谷歌在其2024年 Google I/O 大会上宣布，Gmail 将获得一次 AI 升级。根据谷歌的介绍，Gmail 用户能够利用其 Gemini AI 技术搜索、总结和起草邮件。Gemini 还能够执行更复杂的任务，例如帮助用户处理电子商务退货，通过搜索收箱、查找收据并填写在线表格。

在 I/O 大会一个演示中，谷歌展示了一个家长想要了解孩子学校最近情况的情景。他们可以向 ini 提出要求，让其总结学校最近的所有邮件。除了邮件正文之外，该功能还能够分附件，例如 PDF 文件。总结内容将包括关键要点或行动事项。

另一个演示中，谷歌展示了 Gmail 中的 Gemini 如何帮助一位正在进行家庭装修的主比较不同承包商通过邮件发送的报价。

可以从 Gmail 的侧边栏向 Gemini 提出要求，帮助他们整理来自邮件的收据，甚至将它放入 Drive 文件夹，或者从收据中提取信息并放入电子表格中。如果用户经常这样做，例如作为商务旅行者跟踪费用，Gemini 还可以提自动化工作流程以供将来使用。

尽管 Gemini 带来了诸多优势和效率，但 Gmail 用户是否愿意他们的收件箱中使用 AI 技术尚不得而知。过去，用户对于谷歌扫描邮件以进行广告位的感到不安，即使这个系统是自动化的，没有人类参与。如今，人们对于如何训练 AI 及人们的数据如何在此过程中使用的问题越来越关注。尽管这样的系统带来了诸优势和效率，但 Gmail 用户可能会对 AI “阅读” 他们的邮件的想法感到不安。

除了扫 Gmail，Gemini 还能够为用户起草邮件。

在 Workspace 套件的其他部分，Gemini 还能够提供 Google Meet 议的亮点。Gemini1.5Pro 将作为一个可选升级在 Workspace Labs 中提供，供那些想要尝试其的用户使用。

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