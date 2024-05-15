对标GPT4o！谷歌推出AI代理Project Astra 电影《她》将成真？

站长之家(ChinaZ.com) 5月15日 消息:在"I/O2024"大会上，谷歌DeepMind推出了一款全新的AI代理产品Project Astra，标志着谷歌在生成式AI领域的又一重大进展。

Project Astra的推出被认为是打破现实与科幻界限的创新，让人联想到电影《她》和《星际迷航》系列中的人工智能。

Project Astra的关键特点

多模态实时推理:与OpenAI的GPT4o相似，Astra能够跨文本、音频、视频进行实时推理。

广泛的应用场景:Astra能够帮助用户解答数学题、解读周围环境，尤其对盲人、翻译、学习和导游等领域提供显著帮助。

辅助功能:Astra可以配合谷歌眼镜使用，为盲人提供实时解读功能。

搜索体验提升:Astra能够通过视频解释问题并直接跳转搜索页面给出解决方案。

安全提醒:Astra能够及时提醒用户接到诈骗电话。

AI代理的应用前景

健康管理与医疗咨询:AI健康代理助手可以提供个性化健康建议和早期疾病预警。

客户服务自动化:AI代理能够提供全天候客服，处理账户信息和交易。

个性化学习辅导:AI学习代理可以根据学生的学习进度提供定制化学习计划。

AI代理的发展

按键精灵:作为AI代理的早期雏形，通过用户指令执行特定操作。

RPA（机器人流程自动化）:从游戏场景扩展至办公领域，实现自动化完成。

Project Astra:属于第三代AI代理，在使用方式和能力上获得显著提升。

未来展望

尽管谷歌尚未公布Project Astra的具体发布时间，但预计将很快登陆Android、iOS等平台。由OpenAI和谷歌引领的全能AI代理将成为生成式AI领域的新热门赛道，预示着全民AI代理时代的到来。

这次发布不仅展示了谷歌在AI领域的雄心，也为AI技术在日常生活中的应用提供了新的可能性。随着AI技术的不断进步，我们有理由期待AI代理将如何进一步改变我们的生活和工作方式。

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