Gemini将更好地理解手机屏幕上的内容 包括网页、文件、视频

划重点: - Google 将更新 Android 上的 Gemini，使其 AI 能更好了解屏幕上的内容。 - 通过 Gemini Advanced 订阅，用户可以使用 Gemini 来理解 PDF 文件，并在特定题上获得专家建议。 - 可以摘要或回答关于网页和屏幕截图的问题。 - Gemini 将能够识别屏幕上的视频，并根据视频的自动字幕回答用户的问题。

站长之家（ChinaZ.com）5月15日 消息:Google 正在更新 Android 的 Gemini，以使其 AI 能够更好地了解屏幕上的内容。这次更新将使 Gemini 发挥出其最佳例之一，即在用户日常生活中帮助他们理解有限的数据。

如果将 Gemini 设置为 Android 手机上的默认助手，它已经可以对网页或屏幕截图进行摘要或回答问题。不久之后，它还将能够别屏幕上是否有视频，并提示用户提问。Gemini 使用视频的自动字幕来寻找答案，这在以前的版本中经实现，只是需要绕一些弯路。

如果您正在查看 PDF 文件，Gemini 也会采取类似的操作，但有条件:您需要使用 Google 付费版本的 Gemini Advanced 才能使用该功能。这是因为该功能需要整个 PDF 作为上下文窗，这只在 Gemini Advanced 订阅者中可用。但一旦 Gemini 获得了 PDF 文件，您基本上就把它变成了该主题的专家 - 也许是您的洗碗机使用手册或当地的路边回收指南。Gemini Advanced 是每月20美元的 Google One AI 高级计划的一部分。

此外，还有一个小的更新:您很快就可以将 Gemini生成的图像拖放到正在使用的应用程序中，而无需在应用程序之间切换。您只需在 Gemini 叠加中长按图像，然后将其拖放到聊天或电子邮件中。总体而言，这使 Gemini 像是一个与系统其他部分无缝集成的东西，而不是您必须去获取的东西。

谷歌的 Gemini 在 Android 上的更新将在未来几个月内向 “数亿设备” 推出，并且还有更多上下文功能正在开发中。

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