谷歌隐形AI数字水印技术可辅助识别生成的文本和视频

划重点: - 谷歌将 AI 内容水印技术扩展到视频和文本领域 - SynthID 是一种新型数字水印技术，可标记由 AI 生成的视频和文本 - 这一技术在 AI 被滥用的情况下尤为重要，可以应对政治虚假信息和不良内容的传播

谷歌在今天宣布的一系列新的 AI 模型和工具中，还将其 AI 内容水印技术扩展到了两个新的媒介。谷歌旗下的 DeepMind 首执行官 Demis Hassabis 在周二的 Google I/O 开发者大会上首次登台，不仅介绍了团队的新 AI 具（如 Veo 视频生成器），还介绍了升级版的 SynthID 数字水印系统。该系统现在可以标记由生成的视频和 AI 生成的文本。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

数字水印系统功能亮点:

SynthID 数字水印技术可标记由 AI 生成的视频和文本

字水印无法被人类视觉辨别，但可以被系统检测到

可应用于对抗政治虚假信息和不内容的传播

随着 AI 技术的普及，AI 生成内容的数字水印越来越重要，尤其是 AI 被用于恶意目的时。它已经被用于传播政治虚假信息、制造别人从未说过的论以及创建非同意的性内容。

去年8月份，谷歌宣布了 SynthID，并开始将 AI 图像以无法人类视觉辨别但可以被系统检测到的方式进行水印标记。这种方法不同于其他类似 C2PA 的数字印协议标准，后者会向 AI 生成的内容添加加密元数据。

谷歌还使 SynthID 能够将听不见的水印注入使用 DeepMind 的 Lyria 模型生成的 AI 音乐中。SynthID 只是正在开发中的几种 AI 护措施之一，旨在对抗技术的滥用，而拜登政府正指导联邦机构制定相关准则。

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