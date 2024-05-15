谷歌推出新的 AI 模型 LearnLM，专注于教育领域

划重点: - 🤖 LearnLM 是谷歌基于其型语言模型 Gemini 开发的一系列 AI 模型，旨在帮助学生解决作业问题和提高学习果。 - 📚 LearnLM 可以在不同的方式（如照片或视频）中找到和展示专题的例子，辅导学生习，并激发学习的兴趣。 - 💡 LearnLM 已经与谷歌的其他产品整合，例如 Google 搜索、Android、YouTube 和 Gem 聊天机器人，可以帮助用户解答数学和物理题目，回答视频中的问题，并简化课程计划。

站长之家（ChinaZ.com）5月15日 消息:谷歌发布了它的新 AI 模型 LearnLM 将帮助学生解决作业问题。

LearnLM 是基于谷歌大型语言模型 Gemini 的一系列 AI 模型，旨在成为各个学科的专家，以不同的方式找到展示例子（如照片或视频），在学习过程中辅导学生，并激发学习的兴趣。谷歌已将 LearnLM 整合到其产品中，与 Google 搜索、Android、YouTube 和 Gemini 聊天机器人等其他服务捆绑使用，官方说明如下

在Google 搜索中，很快您就可以通过点击按钮将 AI 概述调整为对您最有用的格式来理解复杂的主题 - 无论您是想简化语言还是分解它。

在Android 上，Circle to Search可以帮助人们直接通过手机和平板电脑摆脱数学和物理应用题的困扰。今年晚些时候，您将能够解决涉及符号公式、图表、图形等的更复杂的问题。

与Gemini聊天时，很快您就可以使用Gems，这是 Gemini 的自定义版本，它可以充当任何主题的个人专家。学习教练是预制宝石之一，可以通过提供逐步的学习指导以及测验和游戏等有用的练习活动来支持您积累知识。 Gemini 中的学习教练将在未来几个月内推出，通过 Gemini Advanced，您将能够进一步自定义此 Gem，以满足您独特的学习偏好。

在YouTube上，对话式人工智能工具可以在观看学术视频时象征性地“举手”来提出澄清问题、获得有用的解释或对您所学的内容进行测验。由于 Gemini 模型的长上下文功能，这甚至适用于较长的教育视频，例如讲座或研讨会。这些功能已经向美国部分 Android 用户推出

例如，可以使用 Android 上的 Circle to Search 功能，高亮显示一个数学或物理的题目，LearnLM 将帮助解决问题。在上观看讲座视频时，观众可以提问视频中的问题，模型将用解释进行回答。

一些 AI 模型，例如软的 Orca-Math AI 模型，可以相当可靠地回答数学问题，回答数学问题的能力是衡量 LLM 性能的指标之一，谷歌自豪地宣称 Gemini 在数学基准测试中表现优于 GPT-4。谷歌，LearnLM 经过专门的 “精调”，只能根据教育研究回答和找到答案。换句话说，LearnLM 会帮助人们规划旅行或找到餐馆。

谷歌表示，正在与教育工作者在 Google Classroom 的新试点项目中作，以便他们可以利用 LearnLM 简化课程计划。该公司还在尝试使用 Illuminate 平台，将究论文拆分成由 AI 生成的短音频剪辑，从而帮助学生更好地理解复杂信息。谷歌还哥伦比亚教师学院、亚利桑那州立大学、纽约大学 Tisch 学院和可汗学院合作为 LearnLM 提供反馈。

官方博客:https://blog.google/outreach-initiatives/education/google-learnlm-gemini-generative-ai/

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