首页 > 业界 > 关键词  > CircletoSearch最新资讯  > 正文

谷歌加强安卓Circle to Search功能，帮学生解决数学作业问题

2024-05-15 11:28 · 稿源：站长之家

划重点:

- Google 的 Circle to Search 功能可以帮助学生解决数学和物理问题

- 使用 Circle to Search，学生可以得到解题指导而不是直接得到答案

- 这一功能被定位为支持教育，旨在帮助学生更好地解决问题

站长之家（ChinaZ.com）5月15日 消息:Google 正在加强 Android 的 Circle to Search 功能，这一功能允许用户在 Android 手机屏幕上划圈搜索，现在又新增了一个功能，可以生成解学校数学和物理问题的指导步骤。

image.png

学生现在可以使用 Android 手机或平板电脑上的 Circle to 功能，在做作业时得到数学问题的人工智能辅助。该功能将帮助学生理解问题并列出正确答案需的步骤。

据 Google 称，这一功能并不是为你代劳作业，而是帮助你解决问题的方法在过去的一年中，像 ChatGPT 这样的人工智能工具在教育领域成为热门话题，人们学生如何利用这些工具快速完成作业表示担忧。然而，Google 明确将这一功能定位为支教育的特性，可能可以绕过一些关于人工智能代劳学生全部工作的担忧。

image.png

image.png

Circle to Search 在解决学问题时会给出一步一步的指导，而不会直接给出最终答案。今年晚些时候， to Search 还将获得解决涉及公式、图表等复杂数学方程的能力。Google 正在使用其新的学习型工智能模型 LearnLM 来实现 Circle to Search 的新功能。

Circle to Search 最初在今年1月在三星 Galaxy S24列上推出，然后在同月晚些时候在 Pixel8和8Pro 上推出。它是 Android 的明星新功能之一尽管 iOS 用户目前无法使用这一功能来帮助解决数学作业，但一切皆有可能。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM