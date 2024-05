谷歌加强安卓Circle to Search功能，帮学生解决数学作业问题

划重点: - Google 的 Circle to Search 功能可以帮助学生解决数学和物理问题 - 使用 Circle to Search,学生可以得到解题指导而不是直接得到答案 - 这一功能被定位为支持教育,旨在帮助学生更好地解决问题

站长之家(ChinaZ.com)5月15日 消息:Google 正在加强 Android 的 Circle to Search 功能,这一功能允许用户在 Android 手机屏幕上划圈搜索,现在又新增了一个功能,可以生成解学校数学和物理问题的指导步骤。

学生现在可以使用 Android 手机或平板电脑上的 Circle to 功能,在做作业时得到数学问题的人工智能辅助。该功能将帮助学生理解问题并列出正确答案需的步骤。

据 Google 称,这一功能并不是为你代劳作业,而是帮助你解决问题的方法在过去的一年中,像 ChatGPT 这样的人工智能工具在教育领域成为热门话题,人们学生如何利用这些工具快速完成作业表示担忧。然而,Google 明确将这一功能定位为支教育的特性,可能可以绕过一些关于人工智能代劳学生全部工作的担忧。

Circle to Search 在解决学问题时会给出一步一步的指导,而不会直接给出最终答案。今年晚些时候, to Search 还将获得解决涉及公式、图表等复杂数学方程的能力。Google 正在使用其新的学习型工智能模型 LearnLM 来实现 Circle to Search 的新功能。

Circle to Search 最初在今年1月在三星 Galaxy S24列上推出,然后在同月晚些时候在 Pixel8和8Pro 上推出。它是 Android 的明星新功能之一尽管 iOS 用户目前无法使用这一功能来帮助解决数学作业,但一切皆有可能。

