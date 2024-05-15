谷歌计划将 Gemini Nano AI 直接内置到Chrome浏览器中

划重点: - 轻量级 AI 助手 Gemini Nano 将直接嵌入 Chrome 浏览器，可在浏览器内生成社交媒体帖子、产品评论等内容 - Gemini Nano 将作为 Chrome DevTools 的部分，为开发人员提供错误信息解释和代码修复建议 - 与微软的 C o p i l o t 不同，Gemini Nano 在本地设备上运行，提供更快速和隐私保护的 AI 体验

站长之家（ChinaZ.com）5月15日 消息:谷歌计划将其 Gemini AI 技术直接嵌入到 Chrome 浏览器的桌面中。在谷歌于本周二举行的 I/O 大会上，宣布 Chrome126版本将采用 Gemini Nano 来为浏器内的 AI 功能提供支持，包括文本生成等功能。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Gemini Nano 是谷歌去年推出的轻量级大型语模型，最初用于 Pixel8Pro，并后来扩展到 Pixel8上。为了将 Gemini Nano 引入 Chrome 浏览，谷歌表示对模型进行了调整并优化了浏览器，以 “快速加载模型”。

这一集成将使用户够在 Chrome 浏览器内直接生成产品评论、社交媒体帖子和其他短文。微软去年在 Edge 浏览器类似地添加了其 AI 助手 C o p i l o t，让用户可以提问并总结屏幕上的信息。但与 Chrome 中的 Gemini Nano 不，Edge 中的 C o p i l o t 并不在设备上本地运行。

谷歌还宣布将在 Chrome DevTools 中提供 Gemini Nano 这是开发人员用于调试和调优应用程序的工具。Gemini Nano 可以为错误信息提供解释，并提供复代码问题的建议。

谷歌将 Gemini Nano AI 直接嵌入到 Chrome 浏览器中，这使得可以方便地在浏览器内生成文本内容，并为开发人员提供更好的调试和调优工具。与 Edge 浏器的 C o p i l o t 相比，Gemini Nano 在本地设备上运行，提供更快速和隐私保护的 AI 体验。

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