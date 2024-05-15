Android即将推出基于AI的诈骗电话检测功能

划重点: - Google 正在开发一项新的保护功能，帮助安卓用户免受电话诈骗的侵害。 - 该功能利用了 Google 的 Gemini Nano 技术，能够识别诈骗电话中的欺诈性语言和对话模式。 - 用户将在可疑电话中收到实时警报，并被鼓励结束此类通话。

站长之家(ChinaZ.com) 5月15日 消息:在 Google 的 I/O 开发者大会上，Google 宣布正在测试一项新的通话监测功能，以提醒用户正在与可能试图欺诈他们的人进行通话，并鼓励他们结束此通话。Google 表示，该功能利用了 Gemini Nano 技术，这是公司为 Android 设备开发的 Gemini 大型语言模型的简化版本，可以在本地和离线环境下运行，用于寻找与诈骗相关的语言和其他对话模式当这些可疑标志在通话中出现时，用户将收到实时警报。

可能触发这些警报的一些示包括来自 “银行代表” 的电话，他们提出的请求真正的银行不太可能提出，例如要个人信息（如密码或卡 PIN）、要求通过礼品卡付款或要求用户紧急转账给他们。据 Google 称，些新的保护措施完全是在设备上进行的，因此由 Gemini Nano 监视的对话将保持私密。

在疑电话中，用户将收到如下通知，可以选择继续通话或迅速结束通话。没有关于诈骗检测功能时可用的消息，但 Google 表示用户需要选择加入以使用该功能，并将在 “今年晚些时候” 提供更多信息。

尽管多年来一直有关于诈骗电话的宣传和相关指南可供参考，但某些人仍有可能上受骗。去年10月，全球反诈骗联盟的一份报告发现，全球有四分之一的人在去12个月内因诈骗或身份盗窃而损失了钱财，损失金额超过1万亿美元。

因此，虽可能会有很多人发现这样的技术有用，但兼容性可能会限制其适用范围。根据开发支持页面的信息，Gemini Nano 目前仅支持 Google Pixel8Pro 和 Samsung S24系列手机。

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