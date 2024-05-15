小米SU7交付量破万创纪录：仅用时43天

站长之家(ChinaZ.com) 5月15日 消息:今日上午，小米汽车迎来了激动人心的时刻，正式宣布完成了第10000辆小米SU7的交付。从4月3日开始首批交付至今，仅仅43天时间，小米SU7就跨越了这一重要的里程碑，展现了其强大的市场吸引力和高效的产能。

小米汽车表示，他们将持续提升产能，以确保完成今年10万台的交付目标。这一承诺不仅彰显了小米汽车的雄心壮志，也体现了他们对市场和用户的深刻理解和尊重。

回顾小米SU7的交付历程，其表现令人瞩目。据此前雷军公布的数据，截止至4月30日24时，小米SU7的交付量已达7058台。这意味着在上市后的首月，小米SU7就交付了超过7000台，成功实现了“上市即交付，交付即上量”的目标。

展望未来，小米汽车将继续加速前进。雷军透露，预计从5月底开始，小米SU7Pro版将开始交付。而到了6月，小米SU7的月交付量将超过1万辆，进一步巩固其在市场中的地位。

小米SU7作为中大型车，售价区间为21.59-29.99万元，具备极高的性价比。新车车机搭载了先进的8295芯片，并搭载澎湃OS系统，可与小米生态实现无缝互联。同时，基于800V架构打造的新车，只需15分钟即可补能510km，0-100km/h加速时间仅为2.78秒，最高时速可达210km/h，CLTC续航里程更是高达810km。这些卓越的性能参数，无疑将让小米SU7在市场上更具竞争力。

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