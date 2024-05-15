划重点: - Pic C o p i l o t 的 AI 虚拟试衣工具可以帮助服饰商家省去拍摄成本，将商品穿在模特身上生成模特图。 - 虚拟试衣功能支持上传上装和下装的图片，还能识别单件连身的服装，生成不同效果的展示图。 - 使用虚拟试衣功能，商家的平均成本控制在0.2-0.3元人民币以内。

站长之家（ChinaZ.com）5月15日 消息:阿里国际旗下的 Pic C o p i l o t 推出了一款 AI 虚拟试衣工具，帮助服饰商家省去拍摄成本。

商家需要上传一张平铺的上衣图片，并选择模特，AI 虚拟试衣功能就可以在1分钟内将商品穿在模特身上，并搭配风格匹配的下装。该功能可以根据模特姿势还原服装的形变、皱、材质等细节，并输出堪比专业棚拍的上半身和全身商品图。

除了上传上装和下装的图片，虚拟试衣功能还可以识别单件连身的服装，如潜水服、连衣裙等，裙摆垂坠、裙摆扬起等不同效果的展示图。这为服饰品类的跨境商家带来了便利，他们不再需要请真人模特出镜拍摄商品图，从而节省了拍摄、场地租金和特肖像权等成本。

虚拟试衣的模特均有真人授权，商家无需担心侵权问题。该产品在广交会上受到了大量北美客商的欢迎，被认为是一款帮助小企业将好产品松卖到全球市场的电商神器。

通过使用 Pic C o p i l o t 的虚拟试衣功能，商家可以将商品穿在模特身上生成模特图，而平均成本只需控制在0.2-0.3元人民币以内。大大降低了商家的拍摄成本，使他们能够更轻松地将产品推向全球市场。同时，虚拟试衣的模特授权也保证了商家的合法性，无需心侵权问题。

Pic C o p i l o t AI 虚拟试衣工具为服饰商家提供了一种节省成本的解决方案。商家只需上传服装图片并选择模特，就能在短时间内生成专业棚拍效果的商品图。这一功能的推出，将进步推动电商行业的发展。

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