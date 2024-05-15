董明珠再回应玫瑰空调被吐槽： 玫瑰空调是最棒的

站长之家（ChinaZ.com）5月15日 消息:今日，董明珠在直播中再次回应了关于玫瑰空调的争议。她表示，格力电器是第一个创造出玫瑰空调的品牌，即便有人认为其存在缺陷，但无可否认的是，玫瑰空调依然是最棒的，因为至今没有第二家能够复制这样的设计，这本身就是一种创新和创造。

董明珠进一步指出，每个人的审美观不尽相同，玫瑰空调的设计正是为了满足不同消费者的需求。她坚信，那朵像玫瑰一样的空调摆放在家中，会给人带来美的享受。对于那些质疑其设计过时的声音，董明珠表示，她并不在乎，因为她坚信创新是永无止境的。她希望将空调打造成为家中的艺术品，这是她作为格力电器董事长的目标。

董明珠还透露，玫瑰空调主要是为新婚人群而设计的，但金婚、银婚的夫妇同样可以选择这款寓意着爱情长久的空调。目前，格力官网显示，玫瑰空调柜机的限时特价为29999元。这款空调以仿生玫瑰风口造型为特点，开机时19朵玫瑰动态浮现，底座支持旋转并自带悬浮光效，为用户带来独特的视觉体验。

董明珠的坚定态度和对创新的追求，无疑为玫瑰空调注入了更多的信心和活力。无论外界如何评价，格力电器都将继续致力于为消费者提供更加优质的产品和服务。

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