谷歌Gemini 1.5 Pro面向全球开发者开放 已支持200万tokens

站长之家（ChinaZ.com）5月15日 消息:今日凌晨，Google I/O2024开发者大会在谷歌山景城总部附近的海岸线圆形剧场隆重开幕。在这场科技盛宴中，谷歌率先分享了Gemini大模型的最新突破。

令人瞩目的Gemini1.5Pro，现已强势升级到支持200万tokens的庞大容量，同时，谷歌宣布Gemini1.5Pro将面向全球开放，这意味着更多创新者将能利用这一强大工具，推动人工智能技术的边界不断扩展。

除了Gemini1.5Pro的升级外，谷歌还推出了多种针对不同需求的Gemini模型。

其中，100万上下文的Gemini1.5Flash模型以及需申请的200万上下文的Gemini 1.5 Pro模型，均配备了相应的折扣计划，为开发者提供了更加灵活、经济的选择。此外，谷歌还发布了开源的多模态模型Pali Gemma及其升级版Gemma2（将于6月正式推出），进一步丰富了其AI产品矩阵。

值得一提的是，谷歌还推出了适用于手机的Gemini Nano模型。这款模型无需联网，深度集成在系统层面，不仅能帮助用户接听电话，甚至能应对电信诈骗分子的挑战。其强大的功能和便捷的使用方式，无疑将为用户带来更加智能、安全的手机体验。

与竞品相比，Gemini模型在价格上具有一定优势，同时其强大的功能和灵活的部署方式也使其更具竞争力。

未来，随着Gemini模型的进一步升级和扩展，我们有理由相信谷歌将继续引领AI技术的发展潮流，为开发者提供更加高效、智能的工具和平台。

具体价格如下:

Gemini1.5Flash

上下文数量:100万 tokens

特点: 费用友好，响应迅速

价格: 标准价（上下文大于等于128k tokens）: 输入: $0.7/1M tokens 输出: $1.05/1M tokens 折扣价（上下文小于128k tokens）: 输入: $0.35/1M tokens 输出: $0.53/1M tokens



Gemini1.5Pro

上下文数量:200万 tokens

特点: Google 当下最强的模型，功能强大

价格: 标准价（上下文大于等于128k tokens）: 输入: $7/1M tokens 输出: $21/1M tokens 折扣价（上下文小于128k tokens）: 输入: $3.5/1M tokens 输出: $10.5/1M tokens



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