​谷歌2024I/O大会： AI 搜索“AI Overviews”发布

站长之家（ChinaZ.com）5月15日 消息:在今日举行的谷歌2024年I/O开发者大会上，谷歌公司正式推出了其全新搜索体验——“AI Overviews”，这标志着谷歌搜索引擎问世25年来的又一次重大更新。据悉，该体验将于本周首先在美国地区上线，随后将逐步推广至全球更多国家和地区。

谷歌首席执行官桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）在大会上表示:“我们非常荣幸地宣布，本周起，美国的用户将率先体验到这一全新的、由AI驱动的搜索体验——AI Overviews。我们深信，这一创新将为用户带来前所未有的搜索便利，并很快将其推广到世界各地。”

“AI Overviews”的前身被称为Search Generative Experiences，它采用了先进的AI技术，使用户能够通过提问、聊天的方式进行搜索。在美国地区，谷歌已经与Reddit社区展开了合作，为用户提供更为精准、及时的搜索解答。

谷歌周二进一步透露，该体验将为用户提供人工智能生成的答案，以响应在线查询。这一创新举措不仅提升了搜索的效率和准确性，也为搜索引擎的发展注入了新的活力。作为谷歌搜索引擎25年来的最大更新之一，“AI Overviews”无疑将引领搜索领域进入一个新的纪元。

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