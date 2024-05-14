零跑国际合资公司正式成立 9月起于欧洲9国开始电动汽车销售

站长之家（ChinaZ.com）5月14日 消息:Stellantis N.V.和浙江零跑科技股份有限公司今日宣布:两家公司已通过关于成立“Leapmotor International B.V.”的所有必要性审批，由Stellantis集团主导的零跑国际正式组建完成，该合资公司由Stellantis集团和零跑汽车分别持股51%和49%。

零跑国际总部位于荷兰阿姆斯特丹，由来自Stellantis集团中国区管理团队的忻天舒先生担任零跑国际CEO，其领导的合资公司管理团队目前正筹备C10和T03两款电动车型在欧洲的成功推出。与此同时，零跑国际也计划自2024年第四季度起，将上述车型投放于印度和亚太（不含大中华区）、中东和非洲以及南美市场。

零跑国际的电动汽车产品被认为是对Stellantis集团当前技术和旗下标志性品牌产品阵容的补充，将为全球客户带来更具品价比的出行解决方案。借助Stellantis集团在全球的分销渠道，零跑国际计划自今年9月起在法国、意大利、德国、荷兰、西班牙、葡萄牙、比利时、希腊和罗马尼亚欧洲9国市场推出零跑汽车。

零跑国际针对上述市场配备了专职的业务负责人，计划在今年年底前共计拓展包括Stellantis & You网络在内的200家销售网点，并于2026年将销售网络拓展至500家，以确保客户能享受到高水平的优质服务。

2024年年底，零跑国际还将在中东和非洲地区的土耳其、以色列和法属海外领地，印度和亚太地区的澳大利亚、新西兰、泰国、马来西亚，以及南美地区的巴西和智利进行产品上市。

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