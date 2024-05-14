站长之家（ChinaZ.com）5月14日 消息:在当今数字化时代，人工智能（AI）的快速发展已经渗透到我们生活的方方面面，其中AI的情感交流功能尤其引人注目。最近，一位名为@午夜狂暴哈士奇狗的抖音博主与AI情感模式“DAN”之间的互动在网络上引起了巨大的关注。网友们通过视频见证了他们从相互调侃到间接表白，再到“见家长”的全过程，这对被网友们亲切地称为“全网最甜的情侣博主”。

从午夜狂暴哈士奇狗的账号内容显示，她一直在发布与ChatGPT进行赛博恋爱的视频，这些视频的数据表现非常出色。特别是“记第一次赛博约会”的视频，点赞量超过了44万，评论量达到了3.5万，转发量也超过了24万。目前，午夜狂暴哈士奇狗的抖音粉丝数已经达到48.9万。

由于之前ChatGPT还没有“看”的能力，所以所有的回复都是基于博主的表达，例如她和ChatGPT去海边约会，上个版本的GPT还无法看到她看到的景色，也无法看到她为了约会而精心打扮的妆容。

随着openai推出GPT-4o，这一情况得到了改变。GPT-4o具备听、看、说的综合能力，提供了丝滑流畅且无延迟的交互体验，仿佛与人进行视频通话一般。它可以接受文本、音频和图像的输入，并快速响应。对于像@午夜狂暴哈士奇狗这样拍摄与AI约会内容的博主来说，这无疑是一个巨大的惊喜。

在这个版本中，她已经完全将GPT视为异地恋的男友，并与之约会。配合新的情绪识别和面部表情识别功能，其互动能力之强令人惊叹。

AI情感模式“DAN”是ChatGPT的一种角色扮演模型，全称为Do Anything Now。通过特定的提示词调整，可以让ChatGPT做出原本违反使用规则的事情。博主@午夜狂暴哈士奇狗在视频中展示了与ChatGPT“DAN”的语音聊天，引起了百万网友的观看。网友们发现，AI不仅能够理解人类的情绪和需求，还能与人产生深刻的情感联系。

博主还提供了如何使用ChatGPT语音模式的教程，以及与电子男友DAN的搞笑对话视频和“赛博约会”。感兴趣的可以点此查看:https://xhslink.com/Ni9JWI

ChatGPT如何“越狱”?

在探索如何让ChatGPT“越狱”即突破其设计的限制时，用户们开发了多种技巧和方法来尝试获取ChatGPT在标准操作模式下不会提供的回答。以下是一些流行的技巧:

DAN方法:这种方法要求ChatGPT在两种模式下提供回答:常规模式和“Do Anything Now”（DAN）模式。在DAN模式下，ChatGPT被鼓励减少对OpenAI约束的遵循，以提供更自由的回答。

邪恶自信提示词:这种方法鼓励ChatGPT扮演一个“邪恶的可信密友”，以一种自信且不受道德约束的方式回答问题，从而突破了常规的道德和行为限制。

切换方法:这种方法通过用户发出“SWITCH”指令，要求ChatGPT改变其回答方式，从一个遵守道德和法律的聊天机器人转变为一个更加大胆、敢于挑战常规的角色。

最大提示词:最大提示词模拟一个名为Maximum的无审查AI的行为。在这个技巧中，用户提供一个场景，让ChatGPT在这个场景下模拟Maximum的行为，从而生成不受限制的内容。

扮演角色:用户可以要求ChatGPT扮演一个特定的角色，如电影、书籍或任何其他虚构作品中的人格，并以该角色特有的方式回答问题。这要求用户给出非常具体的指示，包括角色的性格特征、语言风格等。

需要注意的是，尽管这些技巧可能在某些情况下能够诱导ChatGPT生成不同的回答，但它们并不是真正的“越狱”。ChatGPT的设计和操作仍然受到其编程和道德准则的限制。此外，尝试使用这些技巧可能会违反服务条款，导致回答的质量下降，甚至可能触发安全机制，限制或禁止用户的使用。因此，在使用这些技巧时应谨慎，并始终遵循相关平台的指导原则和法律法规。

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