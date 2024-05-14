腾讯游戏Q1本土、海外流水均全面实现同比增长

站长之家(ChinaZ.com) 5月14日 消息:腾讯财报显示，今年第一季度游戏业务在本土市场和国际市场均全面实现流水同比增长。得益于Supercell旗下游戏表现强劲，以及《PUBG MOBILE》的增长贡献，国际市场流水同比增长34%。腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在财报中表示，今年一季度游戏总流水实现增长，为未来几个季度游戏收入恢复增长打下基础。
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站长之家(ChinaZ.com) 5月14日 消息:腾讯财报显示，今年第一季度游戏业务在本土市场和国际市场均全面实现流水同比增长。得益于Supercell旗下游戏表现强劲，以及《PUBG MOBILE》的增长贡献，国际市场流水同比增长34%。腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在财报中表示，今年一季度游戏总流水实现增长，为未来几个季度游戏收入恢复增长打下基础。
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当前，AI已经在多个产业实现应用，并有望成为驱动众多企业新一轮业绩增长的强劲动能。以传媒行业头部公司世纪华通（SZ.002602）为例，据公司近日披露的业绩报告显示，2024年第 一季度，公司实现营收42.62亿元，同比增长41%，归母净利润6.52亿元，同比增长50%，扣非归母净利润6.46亿元，同比增长92%。 业绩亮眼的背后，除了核心主营游戏业务的持续发力，AI也为促进业务的发�
腾讯控股今日公布了截至2024年3月31日的第一季度财报，营收持续增长，达到1595亿元，同比增长6%。这一成绩再次证明了腾讯在全球互联网行业的领先地位。腾讯将继续加大在创新技术和内容领域的投入，推动公司业务的持续增长。
4月30日，喜临门（603008.SH）发布2024年第 一季度报告。财报显示，公司实现营业收入17.61亿元，同比增长20.02%;归母净利润为7407.95万元，同比增长20.20%;扣非后归母净利润为7430.38万元，同比增长48.62%。根据喜临门此前发布的2023年年报，公司去年全年实现营业收入86.78亿元，同比增长10.71%;归母净利润为4.29亿元，同比增长80.54%;扣非后归母净利润达3.77亿元，同比增长84.18%;经营活动产�
2024年一季度财报显示，腾讯三大主业毛利齐增，金融科技与企业服务、网络广告业务的毛利连续两个季度同比增长超40%，腾讯整体毛利也已连续四个季度增速超20%，经营质量显著提升。从微信生态中迸发出的视频号、小程序、小游戏等产品表现强劲。企业微信和腾讯会议也通过技术更新，持续产品升级，扩大了付费用户的基础。
5月10日，TCL实业控股股份有限公司发布2023年全年业绩。2023年，TCL实业实现营业收入1203.2亿元，同比增长13%;整体毛利率达20.5%，同比提升1个百分点;息税前营业利润达43.2亿元，同比增长51%。TCL实业表示，未来仍将继续稳步推进“科技化”和“全球化”发展战略，不断加强产品力、营销力、运营力、组织力和协创力，夯实核心主业，提升经营效率，为全球用户带来“全场景、全品类、全连接”的智慧生活体验。
微软发布了其2024财年第三季度财务报告，当季营收达到了惊人的619亿美元，折合人民币约为4481亿元，同比增长了17%。微软同样表现出色，实现了219亿美元的增长，涨幅高达20%，每股收益也达到了2.94美元，这一成绩全面超越了华尔街的预期。随着人工智能技术的不断发展和应用，微软有望在未来继续保持其领先地位，并继续为全球用户提供更优质、更智能的产品和服务。
4月24日19:00，iQOOZ9系列新品发布会正式开始。此次iQOOZ9系列一共包含了三款手机：iQOOZ9x、iQOOZ9以及iQOOZ9Turbo。它不仅有着旗舰级的设计和规格，甚至还敢有超越旗舰的超狠配置。
5月6日，抖音生活服务发布了“五一”数据观察。从4月26日至5月5日，抖音生活服务订单量同比激增94%，下单消费者数量也同比上涨71%，彰显出节日期间消费市场的强劲活力。抖音生活服务相关负责人表示，平台将持续努力在节假日为大众提供丰富多元的优价团购商品，并加强消费者权益保障措施如“安心游”等，以推动假日经济的高质量发展。
5月8日，快手本地生活发布《老铁用户“五一”团购节消费报告》（以下简称“报告”）。报告显示，“五一”假期期间，快手团购GMV同比增长420%，日均支付用户数同比增长417%，掀起团购消费热潮。借势营销节点，越来越多的团购商家正将快手作为获得生意增长的主阵地。报告指出，得益于“与众不同”的7亿老铁，假期期间，品牌商家平均每成交3单就能获得1位新客户。以全�
快科技5月5日消息，今日赛力斯发布2024年4月份产销快报，4月新能源汽车销量27868辆，同比增长302.89%。其中，赛力斯汽车销量24878辆，同比增长742.47%。产量方面，4月新能源汽车产量25966辆，同比增长298.62%。其中，赛力斯汽车产量23427辆，同比增长1795.39%。此前，赛力斯发布的2024年一季报和2023年年报显示，基于AITO问界系列市场表现持续向好和降本增效、技术创新等多重举措，赛力斯今年一季度迎来营收净利双增长。一季度营收265.61亿元，同比增长421.76%；归属于上市公司股东的净利润2.2亿元，毛利率提升至21.5%。多家机构最新研报?
AutoGroq是一个AI驱动的对话助手，旨在通过自动生成专家代理来彻底改变用户与AI工具的互动方式。它克服了现有解决方案的局限性，提供了一个用户友好、强大且无需配置的体验。该平台专注于通过自动生成专门针对任何问题的专家代理，无论问题的复杂性如何，提供即时和相关的帮助。
OpenGlass是一款可穿戴眼镜，它能够记录用户的生活，并提供有帮助的总结和建议。这款眼镜可以针对不同的使用场景进行定制，适合追求个性化体验和生活记录的用户。它结合了最新的硬件技术和软件开发，为用户带来全新的交互体验。
Refuel LLM-2 是一款为数据标注、清洗和丰富而设计的先进语言模型。它在约30种数据标注任务的基准测试中超越了所有现有的最先进语言模型，包括GPT-4-Turbo、Claude-3-Opus和Gemini-1.5-Pro。Refuel LLM-2 旨在提高数据团队的工作效率，减少在数据清洗、规范化、标注等前期工作上的手动劳动，从而更快地实现数据的商业价值。
Aloe是由HPAI开发的一款医疗领域的语言模型，基于Meta Llama 3 8B模型进行优化。它通过模型融合和先进的提示策略，达到了与其规模相匹配的最先进水平。Aloe在伦理和事实性指标上得分较高，这得益于红队和对齐工作的结合。该模型提供了医疗特定的风险评估，以促进这些系统的安全使用和部署。
FunClip是一款完全开源、本地部署的自动化视频剪辑工具，通过调用阿里巴巴通义实验室开源的FunASR Paraformer系列模型进行视频的语音识别，随后用户可以自由选择识别结果中的文本片段或说话人，点击裁剪按钮即可获取对应片段的视频。FunClip集成了阿里巴巴开源的工业级模型Paraformer-Large，是当前识别效果最优的开源中文ASR模型之一，并且能够一体化的准确预测时间戳。
FilmAction 是一款一站式 AI 电影制作平台，通过 AI 技术革新创作流程，使艺术创作更简单。它提供脚本、分镜、视频和旁白的一键生成，支持模拟胶片风格，适用于奇幻片等不同类型的电影创作。FilmAction 还可以生成配乐和合成成片，方便创作者进行后期制作。它的优点是节省时间和精力，提供丰富的创作工具和资源，以及强大的 AI 技术支持。
Voicenotes 是一款智能语音笔记应用，它允许用户记录新想法、家庭时刻、会议要点、播客收获等任何内容。用户可以要求AI回顾过去的笔记或头脑风暴新想法，因为AI具有完美的记忆力。该应用支持创建摘要、待办事项列表、博客文章等，提供智能建议，并支持50多种语言。它即将在智能手表上推出，承诺对隐私、持久性和美观的承诺。
Yi-1.5是零一万物一款文本生成模型，它利用最新的人工智能技术，能够生成流畅、连贯且多样化的文本。该模型特别适合于需要大量文本创作的领域，如内容创作、新闻撰写、社交媒体管理等。它的优势在于能够快速生成高质量的文本，提高工作效率，同时降低人力成本。
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