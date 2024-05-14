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腾讯游戏Q1本土、海外流水均全面实现同比增长

2024-05-14 16:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月14日 消息:腾讯财报显示，今年第一季度游戏业务在本土市场和国际市场均全面实现流水同比增长。得益于Supercell旗下游戏表现强劲，以及《PUBG MOBILE》的增长贡献，国际市场流水同比增长34%。腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在财报中表示，今年一季度游戏总流水实现增长，为未来几个季度游戏收入恢复增长打下基础。

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