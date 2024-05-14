腾讯2024年Q1财报出炉：营收 1595 亿元 同比增长6%

站长之家(ChinaZ.com) 5月14日 消息:腾讯控股今日公布了截至2024年3月31日的第一季度财报，营收持续增长，达到1595亿元，同比增长6%。这一成绩再次证明了腾讯在全球互联网行业的领先地位。

在利润方面，腾讯也取得了显著增长。权益持有人应占利润为419亿元，同比增长高达62%。若按照非国际财务报告准则计算，权益持有人应占利润更是达到了503亿元，同比增长54%。

从各业务板块来看，腾讯的增值服务收入虽然有所下滑，但整体表现依然稳健。增值服务收入总额达到786亿元，同比下滑0.9%。其中，国际市场游戏收入同比增长3%，达到136亿元;本土游戏收入则受到市场环境和竞争格局的影响，同比下滑2%，至345亿元;社交网络收入也略有下滑，同比下降2%，为305亿元。

在网络广告领域，腾讯取得了令人瞩目的成绩。网络广告收入达到265亿元，同比增长26%。这主要得益于腾讯在社交媒体、视频和新闻等领域的广告业务持续增长。

金融科技及企业服务业务也是腾讯的重要收入来源之一。该业务板块的收入达到523亿元，同比增长7%。随着数字化转型的加速推进，金融科技及企业服务业务将继续成为腾讯未来增长的重要引擎。

在运营数据方面，微信及WeChat合并月活账户数达到13.59亿，同比增长3%。这一数据再次证明了微信在全球社交领域的领先地位。QQ移动终端月活账户数为5.53亿，同比下滑7%，但在青少年用户群体中仍保持着较高的活跃度。

在增值服务领域，收费增值服务注册账户数达到2.60亿，同比增长12%。视频付费会员数量达1.16亿，同比增长8%，音乐付费会员数量也达到1.14亿，同比增长20%。这表明腾讯在内容付费领域取得了显著成效，用户对优质内容的付费意愿不断增强。

总体来看，腾讯控股在2024年第一季度取得了稳健的业绩。尽管部分业务板块面临挑战，但公司整体发展态势良好。未来，腾讯将继续加大在创新技术和内容领域的投入，推动公司业务的持续增长。

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