马斯克批评OpenAI的GPT-4o演示 “令人尴尬”

划重点: 👉 埃隆・马斯克表示 OpenAI 最新发布的 AI 模型让他感到 “尴尬”。 👉 在 OpenAI 发布 GPT-4o 的活动上，马斯克再次对该公司提出质疑，并批评其前 CEO 阿尔特曼。 👉 OpenAI 发布的新产品 GPT-4o 具有更快速的处理能力，支持更多语言，提升了文本、语音和视觉方面的智能表现。

站长之家（ChinaZ.com）5月14日 消息:特斯拉和 SpaceX CEO 埃隆・马斯克在周二抨击了由 Sam Altman 领导的 OpenAI，称他们最新的人工智能模型发布活动让他感到 “尴尬”

有用户 Ashley St Clair 在 X 上发帖称，通过 OpenAI，人类现在可以让人工智能为他们实时感知现实，“我们可能刚刚用更糟糕的东西取代了后真相时代。”作为 OpenAI 的坚定批评者，马斯克回答说，该公司的“演示让我感到尴尬”。

这次活动上，OpenAI 发布了新的旗舰型号 GPT-4o，该模型提供了 GPT-4级别的智能，但处理速度更快，并在文本、语音和视觉方面提升了能力。此外，ChatGPT 还支持50多种语言。

马斯克一直是 OpenAI 的坚定批评者，在今年三月，这位科技亿富翁还曾起诉了 OpenAI 及其 CEO 阿尔特曼，指控他们违反了有关人工智能的原始合同。OpenAI 对这起诉讼进行了回击，称为了进一步推动使命，马斯克要求他们与特斯拉合并或者要求面控制。据阿尔特曼称，马斯克离开 OpenAI 是因为他认为该公司会失败。

该报道中还提到了一位作者在社交媒体上的发言，指出 OpenAI 让人工智能可以实时感知现实，但可能将后真相时代替换为更糟糕的东西。

（举报）