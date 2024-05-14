美图秀秀 APP 推出“模拟市民”AI绘画特效

站长之家（ChinaZ.com）5月14日 消息:美图秀秀 APP 推出新功能 “模拟市民” 创意玩法。
只需打开美图秀秀APP，进入“图片美化-创意玩法-模拟市民”功能，选择你想要进行模拟的照片。
这个功能可以让用户在照片中变身不同的角色，并与照片中的世界进行互动，实现现实世界与模拟世界的完美对穿。
用户可以在城市间穿梭游走，展示不同的造型和风格。
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剪映Dreamina官方宣布其品牌正式更名为中文「即梦」，同时宣布其AI作图和AI视频生成功能已全量上线。用户现在可以通过电脑浏览器访问新域名来体验这些功能。这将进一步丰富即梦的产品线，使用户能够通过AI技术讲述和创作更加生动和个性化的故事。
图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商MidjourneybyVictoNgaiAsereneflatillustrationinthestyleofWuGuanzhongdepicts，Chineselandscapepaintingstyle，highmountainsandflowingwater，shroudedincloudsandmist，waterfallflowingstraightdown，calmlakesurface，aflatboat，twopeoplesittingquietly，blueandbluetones，peacefulandmagnificent--ar3:4--niji6由VictoNgai吴冠中风格的一幅宁静的平面插图，中国山水画风格，高山流水，云雾笼罩，瀑布直下，湖面�
随着医疗技术的不断进步和人们对健康保障需求的日益增长，商业补充医疗保险逐渐成为了家庭健康保障的重要一环。在此背景下，备受上海市民期待的2024版“沪惠保”于今天（4月23日）在官方投保渠道“随申办市民云”APP正式上线，上海市基本医疗保险的在保人员可使用个人医保账户余额为自己和家人最多7人参保。作为上海市城市定制型商业补充医疗保险，“沪惠保”自202
华为“天生会画”App官宣，紫色MatePadPro13.2首发搭载。在“天生会画”App中，华为内置了两幅精美的成品画作“宇宙交响曲”和“熙熙春景”，以及一套适合初学者的素材包“初学乍练”。全新配色的MatePadPro13.2将首发搭载这款App，为用户带来更加出色的绘画体验。
“360AI浏览器”正式在AppStore上线，由360公司推出。这款应用与传统的浏览器和搜索引擎显著不同，为用户带来了一种全新的使用体验。该应用还支持语音搜索功能，用户只需输入语音，系统即可快速呈现搜索结果。
一款名为Gamma的应用登陆了苹果AppStore，这是一款免费的游戏模拟器应用，支持游玩索尼PS1经典游戏。这款模拟器适用于iOS/iPadOS15.0及以上的版本，并且不支持macOS系统的运行。这款全新的游戏模拟器将会给玩家们带来全新的体验！
购物、外卖、金融等App已经成为智能手机的必备软件，但现在也要小心App也有假。不法分子为牟取不当利益，仿冒一些正版App，推出李鬼”式App，诱骗用户下载安装使用。尤其是要提醒家里老年人，在超市、街头不要轻易参加扫码免费领鸡蛋、抽纸等活动，以免手机中个人信息泄露或财产损失。
苹果已经从AppStore中移除了三款被宣传为“艺术生成器”的应用程序，这些应用在Instagram和成人网站上宣传自己可以“免费脱掉任何女孩的衣服”。这些应用利用人工智能生成虚假的裸体图像，虽然图像并不显示实际的裸体，但这些应用可以生成可能被用于骚扰、勒索和侵犯隐私的图像。苹果一直致力于建立负责任的人工智能发展声誉，甚至还专门购买道德许可的训练数据。
小狐狸AI付费创作系统是一款功能强大的AI智能创作AI绘图AI视频完全开源的引流变现系统。系统包含角色模拟、GPT4、AI绘画、AI文生视频等各种功能，让你的创作更加丰富和多元。无论你是创作新手是经验丰富的创作者，小狐狸AI系统都能成为你的得力助手。
现如今智能手机已成为我们日常使用频率最高的电子产品，各类App也为生活带来了很多便利。一些不法分子近期盯上了知名厂商App的品牌和数据价值，仿冒出各种五花八门的山寨App。通过技术手段，已阻止了80%的用户安装此类App，仿冒App数量下降了近九成，相关App的受骗用户投诉率下降近70%。
AutoGroq是一个AI驱动的对话助手，旨在通过自动生成专家代理来彻底改变用户与AI工具的互动方式。它克服了现有解决方案的局限性，提供了一个用户友好、强大且无需配置的体验。该平台专注于通过自动生成专门针对任何问题的专家代理，无论问题的复杂性如何，提供即时和相关的帮助。
OpenGlass是一款可穿戴眼镜，它能够记录用户的生活，并提供有帮助的总结和建议。这款眼镜可以针对不同的使用场景进行定制，适合追求个性化体验和生活记录的用户。它结合了最新的硬件技术和软件开发，为用户带来全新的交互体验。
Refuel LLM-2 是一款为数据标注、清洗和丰富而设计的先进语言模型。它在约30种数据标注任务的基准测试中超越了所有现有的最先进语言模型，包括GPT-4-Turbo、Claude-3-Opus和Gemini-1.5-Pro。Refuel LLM-2 旨在提高数据团队的工作效率，减少在数据清洗、规范化、标注等前期工作上的手动劳动，从而更快地实现数据的商业价值。
Aloe是由HPAI开发的一款医疗领域的语言模型，基于Meta Llama 3 8B模型进行优化。它通过模型融合和先进的提示策略，达到了与其规模相匹配的最先进水平。Aloe在伦理和事实性指标上得分较高，这得益于红队和对齐工作的结合。该模型提供了医疗特定的风险评估，以促进这些系统的安全使用和部署。
FunClip是一款完全开源、本地部署的自动化视频剪辑工具，通过调用阿里巴巴通义实验室开源的FunASR Paraformer系列模型进行视频的语音识别，随后用户可以自由选择识别结果中的文本片段或说话人，点击裁剪按钮即可获取对应片段的视频。FunClip集成了阿里巴巴开源的工业级模型Paraformer-Large，是当前识别效果最优的开源中文ASR模型之一，并且能够一体化的准确预测时间戳。
FilmAction 是一款一站式 AI 电影制作平台，通过 AI 技术革新创作流程，使艺术创作更简单。它提供脚本、分镜、视频和旁白的一键生成，支持模拟胶片风格，适用于奇幻片等不同类型的电影创作。FilmAction 还可以生成配乐和合成成片，方便创作者进行后期制作。它的优点是节省时间和精力，提供丰富的创作工具和资源，以及强大的 AI 技术支持。
Voicenotes 是一款智能语音笔记应用，它允许用户记录新想法、家庭时刻、会议要点、播客收获等任何内容。用户可以要求AI回顾过去的笔记或头脑风暴新想法，因为AI具有完美的记忆力。该应用支持创建摘要、待办事项列表、博客文章等，提供智能建议，并支持50多种语言。它即将在智能手表上推出，承诺对隐私、持久性和美观的承诺。
Yi-1.5是零一万物一款文本生成模型，它利用最新的人工智能技术，能够生成流畅、连贯且多样化的文本。该模型特别适合于需要大量文本创作的领域，如内容创作、新闻撰写、社交媒体管理等。它的优势在于能够快速生成高质量的文本，提高工作效率，同时降低人力成本。
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