美图秀秀 APP 推出“模拟市民”AI绘画特效

站长之家（ChinaZ.com）5月14日 消息:美图秀秀 APP 推出新功能 “模拟市民” 创意玩法。

只需打开美图秀秀APP，进入“图片美化-创意玩法-模拟市民”功能，选择你想要进行模拟的照片。

这个功能可以让用户在照片中变身不同的角色，并与照片中的世界进行互动，实现现实世界与模拟世界的完美对穿。

用户可以在城市间穿梭游走，展示不同的造型和风格。

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