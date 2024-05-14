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美图秀秀 APP 推出“模拟市民”AI绘画特效

2024-05-14 15:16 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月14日 消息:美图秀秀 APP 推出新功能 “模拟市民创意玩法

微信截图_20240514151549.png

只需打开美图秀秀APP，进入“图片美化-创意玩法-模拟市民”功能，选择你想要进行模拟的照片。

微信截图_20240514151724.png

这个功能可以让用户在照片中变身不同的角色，并与照片中的世界进行互动，实现现实世界与模拟世界的完美对穿。

用户可以在城市间穿梭游走，展示不同的造型和风格。

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