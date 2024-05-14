TikTok 测试使用 ChatGPT 辅助搜索结果，AI 功能或即将推出

划重点: - TikTok 正在测试一项新的搜索结果功能，涉及使用 ChatGPT 人工智能为用户的搜索查询提供相关的搜索结果。 - ChatGPT 生成的内容将根据 TikTok 的算法确定其与用户搜索相关后展示给用户。 - TikTok 还推出了其他 AI 生成的功能，但具体信息来源尚不清楚。

站长之家（ChinaZ.com）5月14日 消息:据报道，TikTok 正在测试一项涉及使用 ChatGPT 人工智能的搜索结果功能，为用户的搜索查询提供相关的搜索结果。根据一个页面的说明，ChatGPT 被用于创建内容，当 TikTok 的算法确定与用户搜索相关时，TikTok 会展示这些内容。据报道，该功能仍处于早期阶段，因为并非所有问题都有 AI 生成的回答。

另一个未标记为 AI 生成的功能是 “搜索亮点”。这些内容也出现在搜索结果的顶部，但目前还不清楚信息的来源，例如是电影摘要还是其他内容。在被问及这些功能时，TikTok 并没有立即回复。

为了应对对潜在滥用的担忧，TikTok 推出了一项新政策，将对由人工智能生成的内容进行自动标记。不久之后，TikTok 将能够识别和分类来自 OpenAI、Google、Adobe、Microsoft 和 Midjourney 等公司的 AI 生成内容。

TikTok 计划通过使用称为 “内容凭证” 的数字水印，识别由 AI 生成的上传到其平台的照片和视频。TikTok 的运营、信任和安全负责人 Adam Presser 强调了透明度的重要性，并补充说平台对未标记的逼真 AI 内容有相应的政策。如果平台上发现此类 AI 内容，将会被删除，因为这违反了社区准则。

TikTok 正在扩大标记内容的实践，包括标记其应用内生成的内容。TikTok 与 “内容来源和真实性联盟”（C2PA）合作，为用户提供关于 AI 生成内容来源的更多背景信息。

这次 TikTok 与 ChatGPT 的整合与之前的报道相吻合，称该 AI 巨头可能很快推出其搜索引擎。据消息人士透露，OpenAI 的搜索工具是其知的 ChatGPT 产品的一个补充，使 ChatGPT 能够提取引用和原始网页内容。利用公司先进的 AI 模型，OpenAI 的聊天机器人产品 ChatGPT 可以生成类似人类的文本回应业界观察者长期以来一直将 ChatGPT 作为获取互联网数据的替代品，尽管它并不总能提供准确和最新的网络数据。OpenAI 此前曾将其与 Microsoft Bing 连接，供愿意付费获取访问权限的用户使用。而谷歌则展示了其同名引擎的生成 AI 能力。

在 OpenAI 之前，多个 AI 研究中心都考虑推出网络搜索工具。Perplexity.ai 是于2022年8月推出的，其重点是基于搜索的查询，而不是以前的 AI 系统提供的对话式回答。

（举报）