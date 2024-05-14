问界新M5将于5月15日开启全国交付：24.98万元起

站长之家(ChinaZ.com) 5月14日 消息:明日（5月15日），备受瞩目的问界新M5将正式向全国用户交付，这款车型自4月23日上市以来，凭借其24.98-27.98万元的亲民售价区间，以及在外观、配置和智驾系统上的全面升级，已经吸引了众多消费者的目光。

问界新M5在外观设计上独具匠心，封闭式前车头搭配L形状的日间行车灯组，以及两侧纵向布局的通风开口，彰显出新能源车型的运动感和科技感。同时，新车还新增了大溪地灰和大都会红两款车漆颜色，RS版本在细节上进行了特别设计，让整车更具个性化。车身侧面线条流畅，配备隐藏式车门把手以降低风阻，而高性能版车型则搭载20英寸轮圈和倍耐力P ZERO高性能轮胎，让驾驶更加稳定和安全。车尾部分，贯穿式尾灯组设计和黑化处理的后包围，让整车看起来更加简约而动感。

内饰方面，问界新M5同样表现出色。全液晶仪表盘和双辐式多功能方向盘为驾驶者提供了丰富的信息展示和便捷的操控体验。舒云座椅大幅提升了乘坐舒适性，让长途驾驶也能成为一种享受。此外，新车还搭载了新一代麒麟990B车机芯片和鸿蒙座舱4.0系统，以及华为SOUND音响系统，为驾驶者带来了智能化的驾驶体验和沉浸式的音乐享受。

在动力系统方面，问界新M5提供了增程和纯电两种动力选择。增程版车型搭载1.5T增程器，后驱版电机最大功率200千瓦，最大扭矩360牛米;四驱双电机车型综合功率365千瓦，最大扭矩675牛米。而纯电版车型则配备后置单电机和83kWh电池组，CLTC续航达到602公里。无论是长途旅行还是城市通勤，问界新M5都能满足你的需求。

问界新M5的上市交付，标志着这款车型正式进入了消费者的视野。它以亲民的售价、豪华的外观、智能的配置和强劲的动力系统，为消费者带来了全新的驾驶体验。相信在未来的日子里，问界新M5将成为越来越多消费者的首选车型。

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