锤子便签iOS版v4.0更新：加入AI写作功能 88.8元 /年

站长之家（ChinaZ.com）5月14日 消息:锤子便签iOS版近期迎来了v4.0版本的重要更新，其最大亮点是新增了AI写作功能，这一功能需要用户付费订阅才能使用。此次更新的内容涵盖了多个AI辅助写作的新特性，旨在提升用户的文档处理效率和创作体验。

更新内容主要包括以下几个方面:

1. AI创作功能:新增的AI创作功能包括AI写作、续写、扩写、简写、大纲生成、头脑风暴和推广文案创作，这些功能可以帮助用户在写作过程中快速生成内容，激发创意思维。

2. AI调优:AI调优功能包括文本校正、排版优化和润色，使用户能够轻松地对文档进行专业的编辑和美化。

3. AI总结功能:AI总结功能通过提炼关键信息，帮助用户快速把握文档的主旨和要点。

4. 便签会员服务:为了配合新功能的推出，锤子便签还推出了会员服务，用户可以通过订阅会员来享受这些AI功能。

5. Bug修复:更新还包括了对已知Bug的修复，以提升应用的稳定性和用户体验。

在价格方面，iOS版本的会员服务提供了多种套餐选择，包括包月15元、连续包月9元、包季31.8元和包年88.8元。安卓版本的定价略低于iOS版本，分别为包月11元、包季25.3元和包年78元。

值得注意的是，锤子便签的认证开发商为“北京大眼星空科技有限公司”，该公司由“北京星云创迹科技有限公司”100%控股，而“北京星云创迹科技有限公司”又是字节跳动有限公司的全资子公司。

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