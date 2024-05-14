AI日报：OpenAI全能模型GPT-4o发布；阿里推自动化视频剪辑神器；AI作品会侵权吗？调研结果...;零一万物开源Yi-1.5模型

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1、干翻所有语音助手！OpenAI全能模型GPT-4o发布

OpenAI最新发布了旗舰大模型GPT-4o，具备听、看、说的综合能力，提供丝滑流畅且无延迟的交互体验，仿佛与人进行视频通话一般。GPT-4o免费开放，接受文本、音频和图像的输入，快速响应，性能高于GPT-4-Turbo。未来展望广泛关注和讨论，为公众提供功能强大且易于使用的AI工具。

【AiBase提要:】 🚀 GPT-4o具备听、看、说的综合能力，提供丝滑流畅且无延迟的交互体验。 💡 GPT-4o免费开放，接受文本、音频和图像的输入，并快速响应，性能高于GPT-4-Turbo。 🌟 未来展望广泛关注和讨论，为公众提供功能强大且易于使用的AI工具。

2、零一万物开源Yi-1.5模型 在编码、数学、推理方便表现良好

Yi-1.5是零一万物（01-AI）发布的新模型，采用Apache2.0许可开源。该模型在编码、数学、推理等能力方面展现出强大性能，保持在语言理解、常识推理和阅读理解方面的卓越能力。

【AiBase提要:】 🚀 多种规模的模型: 包括6B、9B和34B三种不同规模的模型，提供基础版和聊天版。 💡 预训练和微调: 基础版在500B tokens上持续预训练，chat版在300万个样本上进行微调。 🔥 性能卓越: 34B模型在基准测试中超过Qwen1.5-72B，获得高分在MMLU、HumanEval和AGIEval等基准测试中表现优异。 详情链接:https://huggingface.co/collections/01-ai/yi-15-2024-05-663f3ecab5f815a3eaca7ca8

3、阿里开源视频自动化剪辑工具FunClip

阿里巴巴通义实验室最近开源了一款名为FunClip的视频自动化剪辑工具，专为精准和便捷的视频切片设计。FunClip能够自动识别视频中的中文语音，提高了视频编辑的效率。同时，开源的FunASR工具包和Paraformer模型为语音识别领域的研究和应用提供了宝贵资源。

【AiBase提要:】 🎬 视频自动化剪辑工具FunClip，支持中文语音识别，提高视频编辑效率。 🔊 FunASR工具包提供端到端的语音识别解决方案和优秀的预训练模型。 🧠 Paraformer模型为高效的GPU并行推理设计，适用于多种语音识别应用场景。 详情链接:https://github.com/alibaba-damo-academy/FunClip

4、淘宝一键试衣浏览器插件heybeauty 可AI虚拟试穿网店任何衣服

HeyBeauty是一款由AI技术驱动的创新平台，旨在彻底改变用户的时尚体验。通过虚拟试衣、个性化推荐、虚拟社交等功能，为用户带来便捷、个性化的购物体验。应用程序的技术优势和未来应用前景令人期待。

【AiBase提要：】 ⭐ HeyBeauty利用人工智能技术提供虚拟试衣环境，用户可以在手机或电脑上试穿各种服装 ⭐ HeyBeauty还提供色彩配功能，帮助用户找到与试穿衣物相匹配的配饰和化妆品，打造完美搭配。 ⭐ 目前，该浏览器插件还在审核中，预计很快将会上线。感兴趣的可以先去官网体验。 官网地址：https://heybeauty.ai/

5、AI作品会侵权吗？我花了一个月时间，调研了你想知道的一切

本文深度探讨了AI作品在版权保护方面的问题，阐述了使用AI生成内容可能存在侵权风险的情况。通过分析法律案例和相关规定，指出了AI生成的内容可能构成作品，创作者拥有版权的观点。同时强调了保护创作者合法权益的重要性，呼吁建立更完善的AI版权保护体系。

【AiBase提要:】 🤖 AI生成的内容可能存在侵权风险，需要注意版权保护问题。 💡 AI生成的内容被认定为作品，创作者拥有版权，但需注意智力投入和独创性要求。 ⚖️ 在使用AI生成作品时应注意避免侵权，保护自己的知识产权。 详情：https://www.chinaz.com/2024/0513/1616163.shtml

6、智谱 AI 上线大模型开放平台 bigmodel.cn

智谱 AI 在 bigmodel.cn 上线了一系列 GLM 系列大模型，包括企业版 GLM-4/4V、个人版 GLM-3Turbo、CogView-3、CharacterGLM、Embedding-2 和 CodeGeeX 等，用户可以享受丰富的模型产品和竞争力价格。个人版 GLM-3Turbo 是最受欢迎的模型，提供快速速度和高推理能力。企业版 GLM-4/GLM-4V 则提供强大的问答和文本生成能力。平台已吸引数十万企业和开发者，用户数量持续增长。

【AiBase提要:】 🚀 智谱 AI 在 bigmodel.cn 上线了 GLM 系列大模型，提供丰富的模型产品和竞争力价格。 💡 个人版 GLM-3Turbo 是最受欢迎的模型，具有快速速度和高推理能力。 💼 企业版 GLM-4/GLM-4V 部署着最先进的大模型，提供强大的问答和文本生成能力。

7、TikTok 正在测试使用 AI 生成的搜索结果

TikTok 正在通过 AI 生成的搜索结果页面展示更丰富的内容，称为“highlights”。这项新功能利用 ChatGPT 生成内容，满足用户搜索需求，特别是年轻用户。通过 AI 智能搜索，TikTok试图提供符合用户搜索习惯的结果。

【AiBase提要:】 🧠 TikTok测试AI生成的搜索结果，称为“highlights”。 📲 AI智能搜索通过ChatGPT生成内容，并在搜索结果页面顶部展示。 🔍 TikTok努力满足用户搜索需求，特别是年轻用户，通过AI结果展示符合用户搜索习惯。

8、宇树科技推出Unitree G1人形机器人

宇树科技最新发布的Unitree G1人形机器人引起了业界广泛关注，其先进技术和创新设计展现出宇树科技在人形机器人领域的实力。售价9.9万元的Unitree G1具备多功能性和高自由度设计，预示着在未来的机器人应用中将扮演重要角色。

【AiBase提要:】 🤖 Unitree G1拥有超大关节运动角度和34个关节，结合力位混合控制技术，模拟人手进行精准操作。 🔋 Unitree G1配备9000mAh电池，支持2小时操作时间，动态平衡功能使其以2米/秒速度运动保持稳定。 💡 Unitree G1支持WiFi6和蓝牙5.2等多种连接方式，具有良好的扩展性，市场定价约为9.9万元人民币。

9、Anthropic 宣布 AI 助手 Claude 在欧洲上线，计划扩大业务

Anthropic 宣布 AI 助手 Claude 已在欧洲上线，支持多种语言，同时正筹集新一轮融资并计划在爱尔兰设立新办公室。公司致力于 AI 安全研究，展示了在欧洲市场的扩张野心。

【AiBase提要:】 ⭐ Anthropic AI 助手 Claude 在欧洲上线，支持多种语言，包括法语、德语、意大利语和西班牙语。 ⭐ Anthropic 正在筹集新一轮融资，计划扩大在欧洲的业务。 ⭐ 公司致力于 AI 安全研究，计划在爱尔兰设立新办公室。

10、分析师警告，AI 热潮将导致高端内存芯片供应紧张

人工智能热潮推动高端内存芯片需求激增，导致供应紧张。全球两大内存芯片供应商高带宽内存芯片售罄，2025年库存几乎售罄。制造复杂性增加，2024年内存供应将持续紧张。

【AiBase提要:】 🚀 人工智能热潮推动高端内存芯片需求激增，供应紧张。 💰 全球两大内存芯片供应商高带宽内存芯片售罄，2025年库存几乎售罄。 ⚙️ 制造复杂性增加，2024年内存供应将持续紧张。

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