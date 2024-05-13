李开复称中国需要自己的ChatGPT 目前国内AI都不够好

站长之家（ChinaZ.com）5月13日 消息:在最近的一次采访中，知名科技领袖李开复对中国在人工智能领域的现状和未来发表了独到见解。他强调，中国急需拥有自己的ChatGPT，以激发民众对AI的浓厚兴趣，推动其广泛采用和投资。

李开复指出，相较于美国用户早已体验到的ChatGPT带来的革命性变革，中国用户尚未迎来这一“AI时刻”。他直言，目前国内的聊天机器人和AI工具尚未达到理想水平，难以满足市场需求。

然而，作为人工智能领域的先行者，李开复的创业公司零一万物正展现出强劲的发展势头。该公司已接近盈利，并在对中文和通用数据集进行训练后，成功将AI模型和应用程序推向全球。零一万物正与国内外客户签约，为明年的收入增长奠定坚实基础。

在消费者领域，零一万物最近推出了其首款AI生产力应用——万知。这款应用能够帮助用户更高效地创建电子表格、文档和PPT。值得一提的是，万知针对中国市场进行了深度定制，以满足国内用户的独特需求。

面对未来的AI发展趋势，李开复表达了他的担忧。他提到，当传闻中的OpenAI下一代AI大模型GPT-5问世时，中国可能会面临更加严峻的挑战。然而，零一万物并未因此退缩，反而更加专注于研发成本效益高、用户可承受的AI模型，以应对市场中的激烈竞争。

在李开复看来，中国需要加快自主创新的步伐，培育出更多具有国际竞争力的AI企业和产品。只有这样，中国才能在AI领域取得长足进步，实现从跟跑到领跑的跨越式发展。

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