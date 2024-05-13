支付宝一次封禁16个违规带货达人直播间

站长之家（ChinaZ.com）5月13日 消息:5月11日，支付宝平台治理团队发布公告称，针对平台上网络直播领域存在的“直播带货生活号名称”、“货不对板”、“虚假夸大宣传”等侵权假冒和违法违规营销行为，开展了系列专项治理行动。

图说:支付宝集中清退个人或企业冒充品牌方，生活号名称包含“旗舰”“专卖”、“专营”、“官方”等字样的侵权生活号。

据悉，截至今年4月，支付宝平台就已完成了首批针对个人和企业存在假冒侵权官方生活号名称的治理，总计清退658个假冒侵权账号。

其中，包括假冒“心相印官方旗舰店”、“南极人儿童内衣旗舰店”等非官方认证的生活号账号，同时包括“六福官方旗舰店”等容易诱导消费者产生混淆的侵权账号。

此外，支付宝平台治理团队还对直播带货的达人和商品，也做了专项风险巡检排查，累计处理用户反馈投诉意见多达516次，其中货不对板问题投诉成立52次，最终冻结11个商品、封禁16个达人直播间。

图说:支付宝针对部分直播间和商品详情页注明产品材质为全真牛皮实际却是PU材质等存在严重材质不吻合的货不对板问题展开治理。

支付宝平台治理团队工作人员表示，5月份以来，支付宝还将陆续对平台上包括达人带货、商家自播等货不对板的违规行为和直播间内容安全，以及真实性、绿色等行为做专项治理，旨在打击直播领域虚假夸大、违规营销等恶意行为，保障消费者的合法权益。

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