谷歌I/O大会官宣：将公布Android 15、Gemini相关更新

站长之家(ChinaZ.com) 5月13日 消息:谷歌近日正式公布了其备受期待的I/O开发者大会——Google I/O 2024，将于美国当地时间 5 月 14 日拉开帷幕。此次大会不仅将展示谷歌在科技领域的最新成果，更预示着Android15 与AI技术的新纪元。

Android15 作为本次大会的重头戏，已先行推出开发者预览版。该系统的一大亮点在于底层对卫星通信技术的支持。在偏远地区如深山、草原、沙漠、雪地等通信死角，卫星通信技术的融入将极大增强智能手机的通讯能力，让沟通变得更加可靠和广泛。

而除了Android 15，AI技术也是本次大会的另一大看点。谷歌将公布其最新的人工智能模型Gemini的最新进展。这款模型拥有出色的多模态处理能力，能同时识别文本、图像、音频、视频和代码五种类型的信息，甚至还能理解并生成主流编程语言。

谷歌计划逐步将Gemini整合到其搜索、广告、Chrome等核心服务中，并围绕其探索全新的搜索体验。这些创新将在I/O大会上逐一揭晓，预示着AI技术在谷歌服务中的广泛应用和深远影响。

总之，Google I/O2024 不仅将带来Android15 的惊艳亮相，更将开启AI技术的新纪元。我们期待在大会上见证谷歌在科技领域的更多突破和创新。

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