魅族 21 Note 支持 AI 通话摘要功能：将于5月16日发布

站长之家（ChinaZ.com）5月13日 消息:魅族今日正式揭晓了其全新旗舰魅族21Note手机的一大亮点——AI通话功能。这一功能不仅支持通话内容摘要及待办事项整理，更具备笔记记录和全局录音的实用特性，为用户带来前所未有的通话体验。

除了先进的AI通话功能，魅族21Note在硬件配置上也毫不逊色。它搭载了高达5500mAh的电池，据官方介绍，这一大容量电池足以支持长达12.8小时的高强度使用。屏幕方面，魅族21Note采用了一块1.5K144Hz的OLED护眼直屏，使用U8发光材质，并支持全场景LTPO技术，为用户带来流畅且舒适的视觉享受。

在游戏体验上，魅族21Note同样不遗余力。它首发了Flyme AIOS系统，新增了AI游戏状态倒计时、AI性能调度、AI游戏超清和AI游戏操控等功能，确保玩家在游戏中能够获得更流畅、更高清、更智能的操控体验。

为了确保高性能运行时的散热效果，魅族21Note还配备了“360度立体散热系统”，其中包括一块面积高达5000mm²的VC均热板，同时采用低温航空铝中框设计，确保手机在高负荷运行时依然能够保持冷静。

在其他配置参数上，魅族21Note同样表现出色。它搭载了顶级的高通骁龙8Gen2处理器，全系配备16GB LPDDR5X内存，确保手机在各方面都能达到顶级水准。电池方面，它拥有5500毫安时的大容量电池，并支持66W有线充电，为用户带来长久且便捷的续航体验。

魅族21Note以其卓越的硬件配置和独特的AI通话功能，再次展现了魅族在智能手机领域的领先地位。

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