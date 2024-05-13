开源项目Open Glass AI：仅20美元就能把任何眼镜改装成AI眼镜

划重点: ⭐️ 使用低于25美的现成组件，将任何眼镜改造可编程的智能眼镜 ⭐️ 可记录生活、识别物体、翻译文字等功能 ⭐️ 开源项目，提供硬件和软件南，支持自定义定制

站长之家（ChinaZ.com）5月13日 消息:你敢相信?现在只需20美元即可将任何眼镜变成 AI 智能眼镜 !有开发者构建了 Open Glass AI ，它会记录你的生活并记住人名、计算卡路里、实时翻译等等，更重要的是，该项目是完全开源的。

Open Glass 让人们能够使用低成本的现成组件，将任何眼改造成具有人工智能功能的智能眼镜。这些智能眼镜能够记录使用者的生活，识别物体，翻译文字等。该项目提供了硬件和软件指南，支持自定义定制，让用户能够根据自己的需求进行调整。

硬件方面，用户需要准备 Seeed Studio XIAO ESP32S3Sense、EEMB LP5020303.7v250m 电池和3D 打印眼镜支架。通过3D 打印眼镜支架的 STL 文件，用户可以制作出适配己镜的支架。

这一开源项目的突出特点其低成本、可编程性和开放性。通过使用现成的组件和提供的指南，用户可以将其普通眼改造成功能丰富的智能眼镜，实现个性化定制。同时，智能眼镜的功能也非常丰富能够满足记录生活、识别物体、翻译文字等多种需求，为用户的日常生活带来便利。

OpenGlass 项目为智能眼镜领域的发展提供了新的可能性，也促进了人工智能技术的开和创新。

项目入口：https://top.aibase.com/tool/openglass

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