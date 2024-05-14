智能笔记应用Voicenotes 支持AI搜索语音笔记

站长之家（ChinaZ.com）5月13日 消息:Voicenotes 是一款以录音为核心的智能笔记应用程序，它通过先进的人工智能技术，为用户提供了一个方便快捷的记录和搜索语音笔记的平台。

核心功能:

录音功能:用户可以随时随地录制自己的想法和信息。

AI 转录:录音可以自动转录为文本，利用最新的人工智能技术，确保高准确率。

查询功能:用户可以通过 AI 搜索语音笔记中的任何词汇，快速找到所需内容。

笔记管理:支持对录音及其转录文本进行整理、编辑和分类，方便用户管理笔记。

创作工具:用户可以基于笔记内容创建摘要、待办事项列表、博客文章等，AI 提供智能建议。

多语言支持:支持超过50多种语言，满足不同用户的需求。

跨平台可用:Voicenotes 可在 Web、iOS、Android 平台上使用，并即将支持智能手表。

隐私保护:注重用户隐私，确保数据安全。

Voicenotes 为个人用户提供了一个可以倾诉和记录的空间，无论是记录新想法、家庭时刻、会议内容还是播客心得，都能轻松搞定。此外，它还能帮助用户通过 AI 回顾过去的笔记或进行头脑风暴，AI 助手将记住一切细节。

通过 Voicenotes，用户可以更高效地利用语音记录，将语音信息转化为有用的文本内容，极大地提升了个人生产力和创意工作的便利性。

官网地址：https://voicenotes.com/

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