​美国加州政府测试 ChatGPT 等生成式应用于4个部门，改善税收和交通等难题

划重点: - 🌐 美国加州政府正在测试 GPT 等生成式 AI，应用在税收和收费管理部、交通部、公共卫生部以及卫生与公众服务部4大部门 - 🚗 生成式 AI 可以帮助交通部门监测交通流量和行为模式，识别潜在危险行为和交通拥堵情况，从而提升交通安全和减轻交通压力。 - 💰 在税收和收费管理领域，生成式 AI 可以自动分析纳税申报，识别可疑活动提供虚拟助手和自助咨询服务，提高工作效率和服务质量。

站长之家（ChinaZ.com）5月13日 消息:美国加州政府前宣布，正在测试 ChatGPT 等生成式 AI 工具在税收和收费管理部、交通部、公共卫生部以卫生与公众服务部4大部门的应用。此次测试将持续6个月，由 OpenAI、Anthropic、谷歌、和 ServiceNow 等5家公司提供技术支持。测试费用仅为每家支付1美元。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

据加州交通主管 oks Omishakin 介绍，平均每天有12名加州人在公路上丧生，因此利用生成式 AI 等工具来改善交通安全问题至关重要。通过集成生成式 AI 监控系统，交通部门可以实时分析交数据，监测交通流量和行为模式，并识别潜在的危险行为和交通堵情况。一旦 AI 发现潜在风险，可以立即通知附近的司机，减轻交通压力。

此外，在税收和收费管理领域，生成式 AI 也能发挥重要作用。通过开发虚拟助手，生成式 AI 可以动分析纳税申报，比对历史数据，检测异常模式，并识别可疑活动。一旦 AI 检测到的欺诈行为，可以自动标记案件供人工复核。同时，生成式 AI 还可以集成在客服中，开发 AI 虚拟税务顾问，为民众提供7*24的自助咨询服务，解答有关税率、抵扣、退税和合规性等问题，并根据最新的税法变动进行更新。

加州政府希望通过这次测试，了解生成式 AI 在实际业务中的应用情况，并根据需要对工具进行调整和优化。这一举措有助于提高政工作效率，节省时间，并改善税收和交通等领域的难题。

通过测试 ChatGPT 等生成式 AI 在税收和交通等领域的应用，加州政府希望实现交通事故零死亡和零重伤的目标，提高税收管理的准确性和效。这一决策对改善所有加州人的生活将起到重要推动作用。

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