滴滴客服回应7分钟路程收1414元：司机误操作 已修改并致歉

站长之家（ChinaZ.com）5月13日 消息:近日，一名上海网友在滴滴出行小程序中意外发现了一笔来自2017年的未支付订单，金额高达1414元，而对应的行程仅为2公里左右，耗时7分钟。这一发现迅速引发了网友的广泛关注与讨论。

针对此事，滴滴出行官微迅速作出回应。滴滴首先对用户表示歉意，承认平台客服在处理该问题时存在不足。经过核查，该笔订单发生在2017年10月22日，预估里程为1.588公里，正常费用应为14元，但账单金额却显示为1414元，且账单状态为未完成。滴滴方面初步判断，这一异常是由于司机在输入车费时不慎误操作了两次所致。

为了纠正这一错误，滴滴客服已经再次联系到该乘客，并对订单金额进行了修改。同时，滴滴也借此机会向广大用户介绍了其平台的安全保障机制。滴滴表示，当出租车司机输入的车费与实际行驶里程、预估价之间存在异常时，平台会进行拦截并提醒司机核对车费。对于开通免密支付的用户，滴滴也会进行拦截，确保账单不会自动支付，而是需要乘客手动确认并支付。

此外，滴滴还提到了其“车费卫士”功能。该功能覆盖了绕路、未坐车收费、多收附加费等八大场景。当乘客在使用网约车时遇到这些场景中的车费异常问题，“车费卫士”会分级启动拦、退、赔三大功能，确保用户的打车费用透明合理。这一功能的推出，无疑为滴滴用户提供了更加安全、便捷的出行体验。

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