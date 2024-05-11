百度发布MV简单之风吹满地 称捍卫度厂文化

站长之家（ChinaZ.com）5月11日 消息:百度公司今日再次展现出其深厚的文化底蕴与积极向上的精神风貌。通过其工会联合会视频号“百度同学”发布的MV《简单之风吹满地》，百度不仅唱响了“捍卫度厂文化，让百度越来越好”的坚定信念，也向外界传递了公司内部的积极能量与不懈追求。

此前，在盛大的百度年度先进颁奖活动上，百度集团资深副总裁崔珊珊发表了振奋人心的演讲。她深刻阐述了百度文化的重要性，并强调了在发展中必须坚守的“简单可依赖”的价值观。崔珊珊指出，这一价值观不仅是百度最宝贵的财富，更是推动公司不断前进的源动力。

在演讲中，崔珊珊还直面了公司存在的“大厂病”问题。她指出，诸如“划地盘、设门槛”的协作难题、“加班彰显工作态度”的误解以及“上级沟通全靠下级传话”的沟通障碍等问题，都是百度在发展过程中必须正视和解决的挑战。然而，她同样看到了公司中的正能量，特别赞扬了那些在变革时期能够顶住压力、燃起动力、克服阻力的文化风范获奖者们。

谈及公司的未来，崔珊珊表示百度将继续坚守“简单可依赖”的价值观，并推动自我革新。她坚信，只要每个人都朝着让百度越来越好的方向努力，公司必定能够突破现状，创造出一个新时代的百度。

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