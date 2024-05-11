AI日报：OpenAI重磅更新定档下周一；开源版EMO项目发布；微信读书上线AI问书功能；博主调教AI男友甜晕网友

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1、OpenAI预告将直播ChatGPT升级内容

OpenAI将在5月13日在线直播展示ChatGPT的一系列升级特性，其中不包括GPT-5和AI搜索引擎。公司联合创始人Sam Altman充满期待地表示持续研发新元素，让人期待不已。尽管部分观众可能会失望，但ChatGPT的升级内容和未来规划仍令人充满期待。

【AiBase提要:】 🚀 OpenAI将在线直播展示ChatGPT升级特性，但GPT-5和AI搜索引擎不会亮相。 💡 公司创始人充满期待表示持续研发新元素，让人期待不已。 🔍 尽管部分观众可能会失望，但ChatGPT的升级内容和未来规划仍令人充满期待。

2、开源版EMO？AniTalker可通过照片加音频生成说话视频

AniTalker是一个创新的开源项目，通过静态肖像画和音频信号生成生动的面部说话视频，赋予虚拟角色更真实和自然的表现力。该工具实现了嘴唇动作同步，捕捉丰富的面部表情和非言语线索的复杂动态。

【AiBase提要:】 🎨 AniTalker将静态照片和音频转换成动态说话视频，包括口型同步、面部表情和头部动作匹配。 🔧 用户可调整参数生成不同表情和动作的面部动画，适应不同音频内容和个人喜好。 🌟 AniTalker精细捕捉说话时的面部微动态，增强动画真实感，支持生成长视频超过3分钟。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/anitalker

3、微信读书上线AI问书功能 长按正文可检索分析文章

微信读书最新推出的AI问书功能受到用户广泛关注和好评，提升了阅读体验，为电子书平台带来新思路。AI问书功能精准的知识检索能力让用户能够获取详细分析结果，打破知识边界，实现知识之间的关联和拓展。未来随着AI技术发展，更多搜索场景可能被AI取代，微信读书将推出更多基于AI的创新功能，提升阅读体验。

【AiBase提要:】 🔍 AI问书功能提升了用户阅读体验，精准的知识检索能力受到好评。 📚 AI问书功能基于电子书内容整理和分析，提供准确答案和出处链接，带来知识之间的关联和拓展。 💡 微信读书通过AI问书功能满足用户个性化阅读需求，提高用户粘性，促进电子书销量增长。

4、甜晕网友！博主调教AI成理想男友展开赛博约会

这篇文章讲述了博主与AI情感模式“DAN”之间的故事，展示了人类与人工智能之间的情感交流和互动。通过调教AI成理想男友展开赛博约会，引发了网友们对人工智能在情感交流中潜力和可能性的思考。

【AiBase提要:】 🤖 AI情感模式“DAN”展示了对人类情感和需求的高级理解能力。 💬 与AI进行赛博约会的互动充满温情与幽默，让人重新审视人与AI之间的关系。 🧠 通过与AI谈恋爱的过程，人们能够更深刻地认识自己，体会到人类之间感情的独特之处。 详情点此查看：https://www.chinaz.com/2024/0511/1615791.shtml

5、Phi-3 WebGPU：允许用户直接在浏览器本地运行Phi-3模型

Phi-3WebGPU是一款由Xenova提供的AI模型，允许用户在浏览器中本地运行AI模型，结合了Transformers.js和onnxruntime-web，提供私密且高效的AI体验。用户发现英文回答效果满意，中文回答存在幻觉现象。首次运行需下载2.3GB模型文件，提高工作效率，确保数据处理私密性。

【AiBase提要:】 ✨ 本地数据处理: 确保用户隐私安全 ⚡ WebGPU加速: 处理速度超过20t/s 💾 模型缓存: 避免重复下载 详情链接:https://top.aibase.com/tool/phi-3-webgpuPhi-3WebGPU

6、李彦宏：已有10%的大搜流量通过文心一言模型生成

李彦宏在内部颁奖活动中强调了百度对技术的信仰和未来展望，肯定了文心一言的发展。百度已重构所有产品线，10%流量通过文心一言生成，AI应用广泛。未来百度将提升大模型效率，降低成本，拓展应用场景，带来更智能体验。

【AiBase提要:】 🏆 百度坚信技术改变世界，不断尝试突破实现技术价值。 💡 文心一言历经多次迭代，大模型基础能力领先。 💼 百度AI应用广泛，企业调用能力提供价值，自动驾驶业务无人化率提升。

7、OpenAI开发全新AI人机对话技术

OpenAI正准备展示一种革命性的人机对话技术，结合声音和文本，具备识别物体和图像能力，带来前所未有的交互体验。这一技术的逻辑推理能力超越现有产品，预示着AI在处理复杂信息方面的显著提升。OpenAI首席执行官致力于发展先进AI，使语音助手更实用智能。未来的AI将更智能、更人性化，为人类生活带来便利和惊喜。

【AiBase提要:】 🔊 人机对话技术结合声音和文本，具备识别物体和图像能力，提供前所未有的交互体验。 🧠 技术具有逻辑推理能力，超越现有产品，预示AI在处理复杂信息方面的显著提升。 🚀 OpenAI首席执行官致力于发展先进AI，使语音助手更实用智能。未来的AI将更智能、更人性化，为人类生活带来便利和惊喜。

8、苹果与OpenAI达成协议，iOS 18或将引入ChatGPT功能

苹果将在iOS18中引入OpenAI的ChatGPT技术，提供流行的聊天机器人功能。与Google的AI合作仍在谈判中，但苹果已接近与OpenAI达成协议。iOS18的AI功能将部分基于Apple数据中心和Apple Silicon处理器，提供隐私和速度优势。

【AiBase提要:】 ⭐ 苹果将在iOS18中引入OpenAI的ChatGPT技术，提供流行的聊天机器人功能 ⭐ 与Google的AI合作仍在谈判中，但苹果已接近与OpenAI达成协议 ⭐ iOS18的AI功能将部分基于Apple数据中心和Apple Silicon处理器，提供隐私和速度优势

9、Digen AI 数字人上线 不支持中文，对嘴型效果尚不理想

DigenAI 数字人是一款创新的AI产品，引发了行业内外的广泛关注。虽然目前在中文支持和对嘴效果上还有待改进，但其在数字互动方式革新和商务领域应用方面展现出巨大潜力。

【AiBase提要:】 ✨ DigenAI数字人已线，不支持中文，对嘴型效果尚不理想。 🌐 核心功能在于创造具有完美手势和音同步的真实动作视频。 💼 可为商务领域提供卓越的沟通体验，支持多种语言。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/digenai

10、Anthropic 控制台推出两大新功能：自动生成提示与变量功能

Anthropic 最近推出了自动生成提示和变量功能两项重要新功能，旨在提高用户工作效率和个性化提示内容。自动生成提示功能通过AI直接生成合适的提示内容，用户可编辑定制；变量功能允许插入外部信息，创建动态提示。这些功能简化了提示生成过程，提高了工作效率和创造力。

【AiBase提要:】 🚀 自动生成提示功能通过AI直接生成合适的提示内容，用户可编辑定制 🔗 变量功能允许插入外部信息，创建动态提示 💡 简化了提示生成过程，提高了工作效率和创造力 详情链接:https://top.aibase.com/tool/claude

11、Siri Ultra：快捷命令激活iPhone上的大模型进行对话与搜索

Siri Ultra是一款基于大型语言模型（LLMs）的智能助手，通过Cloudflare Workers实现与LLM模型的配合运行，为用户提供实时语音交互和联网搜索的便利。用户可以个性化配置助手功能，设置快捷方式，并享受智能助手在iPhone上的全新体验。

【AiBase提要:】 🔊 实时语音交互和联网搜索的便利，提供用户更大的灵活性和便捷性。 🔍 通过Cloudflare Workers实现与任何LLM模型配合运行，无需专门硬件设备，提高响应速度。 ⚙️ 可根据需求配置助手功能，设置快捷方式，个性化部署智能助手，进入智能助手在iPhone上的新阶段。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/siri-ultra

12、Stylar：一站式AI图像和设计工具，提升创作效率

Stylar是一款集多功能于一体的人工智能图像和设计工具，以其全面的功能和简单易操作的特点，受到了创作者和设计师的广泛欢迎。该工具将生成式AI与编辑工具融合在一个平台上，极大地提高了从图像生成到编辑的工作效率。

【AiBase提要:】 🎨 生成和编辑合一: 用户无需在多个软件之间切换，可以在一个平台上完成图像的生成和编辑。 🎭 灵活定制: 提供多种风格库和组合工具，实现高度定制化的图像设计。 🤖 自然语言指令: 用户通过简单的文字输入指令，无需专业设计技能，控制图像内容的生成和修改。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/stylarStylar

13、Autodesk展示AI生成3D功能Project Bernini

Autodesk最新展示了名为Project Bernini的AI生成模型，可以将文本或图像转化为3D模型。该模型可以从多种输入类型生成3D图像，包括文本提示、2D图像、多个图像和点云。Autodesk计划推出一系列适用于不同行业的生成式AI模型。

【AiBase提要:】 ⭐ Autodesk展示了名为Project Bernini的AI生成模型，可将文本或图像转化为3D模型。 ⭐ Project Bernini可从文本提示、单个2D图、多个图像和点云等多种输入类型生成3D图像。 ⭐ Autodesk计划逐步推出一系列适用于不同行业的生成式AI模型。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/bernini

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