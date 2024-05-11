小米13 Ultra获1.0.9.0版更新 新增大师人像、AISP功能

站长之家（ChinaZ.com）5月11日 消息:小米13Ultra手机迎来了澎湃HyperOS1.0.9.0的系统更新，这次更新不仅融入了2024年4月的安全补丁，加强了系统安全性，更在相机应用上实现了显著的功能升级，引入了备受期待的“大师人像”功能以及全新的“Xiaomi AISP”AI模型计算摄影平台。

在相机功能方面，新增的“大师人像”功能最初在小米14Ultra手机上亮相，支持大师人像和徕卡人像双画质风格，为用户提供了更为丰富的人像拍摄选择。通过AI人像大模型的加持，该功能可以实现AI去颈纹、AI肤色统一、AI白牙亮眼等效果，让拍摄的人像照片更加自然、生动。

除了“大师人像”功能，更新的另一大亮点是全新的“Xiaomi AISP”AI大模型计算摄影平台。该平台由小米影像大脑升级而来，深入整合了CPU、GPU、NPU和ISP的算力，总算力高达60TOPS。

这一平台的推出，标志着小米在AI摄影领域迈出了坚实的一步。通过AISP，小米13Ultra能够实现更高效、更智能的图像处理，为用户带来更为出色的拍摄体验。

值得一提的是，AISP还拥有ULTRA SNAP“超级抓拍”功能，支持全算法抓拍150张照片。这一功能的加入，使得小米13Ultra在捕捉瞬间美景时更加得心应手，让用户不再错过任何精彩瞬间。

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