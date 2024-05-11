创维汽车回应治病延寿相关言论：断章取义、恶意拼凑

站长之家（ChinaZ.com）5月11日 消息:近日，创维汽车针对网络上流传的“创维汽车创始人称开创维汽车能治病还能延寿”的言论，正式发表了一份澄清声明。该声明指出，这些言论系断章取义、恶意拼凑的结果，不仅严重误导了公众，也与公司一贯倡导的健康科技理念相悖。

首先，创维汽车强调，其独创的健康3.0系统确实具备实时评估生命体征、改善睡眠质量等功能。这是基于先进的主动健康监测和主动睡眠促进技术实现的。然而，公司从未声称这一系统具有“治病”或“延寿”的神奇效果。这些不实言论显然是对公司外宣口径的曲解和夸大。

其次，关于黄宏生先生的分享，创维汽车也进行了澄清。黄宏生先生是以个人亲身经历出发，分享了创维汽车及其健康3.0系统为他个人健康带来的积极变化。他提到了符合医学常识的“深度睡眠可提升免疫力”等观点，但从未表示这些经历具有普适性。因此，将黄宏生先生的分享曲解为“创维汽车能治病延寿”的言论是不负责任的。

最后，创维汽车呼吁广大媒体和公众保持理性，认真甄别网络信息的真实性。互联网不是法外之地，任何散播不实言论的行为都将受到法律的制裁。创维汽车已经与相关部门取得联系，并将采取必要的法律行动。同时，公司也感谢广大网友对创维汽车一直以来的关注和支持，希望大家能够共同维护一个清风正气的网络环境。

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