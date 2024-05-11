苹果与OpenAI达成协议，iOS 18或将引入ChatGPT功能

划重点: ⭐ 苹果将在 iOS18中引入 OpenAI 的 ChatGPT 技术，提供流行的聊天机器人功能 ⭐ 与 Google 的 AI 合作仍在谈判中，但苹果已接近与 OpenAI 达成协议 ⭐ iOS18的 AI 功能将部分基于 Apple 数据中心和 Apple Silicon 处理器，提供隐私和速度优势

站长之家（ChinaZ.com）5月11日 消息:苹果正在与 OpenAI 就将其技术引入 iPhone 达成最终协议，据彭博社的新报道。根据该报道，通过这项协议，苹果将能够在 iOS18的人工智能功能中提供由 ChatGPT 驱动的 “流行聊天机器人” 功能。

据彭博社报道，虽然苹果仍在与谷歌就人工智能合作进行讨论，但今晚的报道称苹果 “已接近与 OpenAI 达成协议”。

报道解释称，“OpenAI 的协议将使苹果能够提供一款流行的聊天机器人，作为其计划在下个月宣布的一系列新 AI 功能的一部分”。目前尚不清楚这些功能和集成可能如何运作的具体细节。

据彭博社马克・古尔曼报道:双方正在敲定使用 ChatGPT 功能的协议条款，这将在苹果的下一个 iPhone 操作系统 iOS18中实现，因此苹果也已与谷歌母公司 Alphabet Inc. 就授权后者的 Gemini 聊天机器人进行了谈判。这些讨论尚未导致协议，但仍在进行中。

报道警告称，“尚无保证” 苹果和 OpenAI 之间的协议会 “即将宣布”。

周四的一份报告强调，iOS18的 AI 功能将部分由苹果数据中心和苹果 Silicon 处理器提供支持。而，iOS18的大部分 AI 功能将完全在设备上运行，这使得苹果能够宣传隐私和速方面的优势。

苹果计划在6月10日开始的 WWDC 大会上宣布 iOS18及其新的人工智能功能。

OpenAI 将在周一的活动中发布自己的独立公告。据 The Information 报道，OpenAI 正在开发一个与Siri 和 Google 助手竞争的 AI 语音助手等功能。未来，iOS18有望成为一个集聊天机器人等 AI 功能于一体的操作系统，使 iPhone 用户体验更加智能和便捷。

（举报）