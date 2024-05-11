Anthropic 控制台推出两大新功能：自动生成提示与变量功能

站长之家（ChinaZ.com）5月11日 消息:Anthropic 近日为其控制台用户发布了两项重要的新功能:自动生成提示和变量功能。这些更新旨在提高用户的工作效率，同时为生成的提示内容带来更多的灵活性和个性化。

自动生成提示功能允许用户通过 Claude（Anthropic 的 AI）直接编写提示内容。用户只需在后台选择“生成提示”按钮，并输入任务的一些基本细节，AI 便能够根据这些信息自动生成合适的提示。此外，用户还可以对生成的提示进行编辑，以满足特定的需求。

Claude产品入口：https://top.aibase.com/tool/claude

变量功能的引入，使用户能够将外部信息轻松地插入到提示中。这一功能对于需要根据实时数据或特定信息源定制提示的用户来说尤其有用。在提示中，变量被两个花括号 {} 括起来，用户可以通过这种方式加载外部数据，从而创建更加动态和适应性强的提示。

要使用这些新功能，用户只需遵循简单的步骤:首先，在控制台选择生成提示的选项，然后输入与任务相关的基本信息。AI 将基于这些信息生成一个提示草稿，用户可以在此基础上进行修改和定制。在需要插入外部信息的地方，用户可以定义变量，以两个花括号 {} 标识，使得提示内容能够根据实时数据或其他外部信息源动态变化。

Anthropic 的这两项新功能，自动生成提示和变量功能，为用户提供了更高效、更个性化的提示生成解决方案。通过简化提示创建过程，并允许用户根据需要加载外部数据，Anthropic 正在帮助用户更好地利用 AI 技术，以提高工作效率和创造力。

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