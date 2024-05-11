Anthropic 的 Claude 在 iOS 平台上表现逊色 下载量远低于 ChatGPT

划重点: ⭐️ Claude 在 iOS 上发布后的下载量远低于 ChatGPT ⭐️ Claude 未能成为新的 App Store 热门应用 ⭐️ 市场对 AI 聊天机器人应用的需求可能在减弱

站长之家（ChinaZ.com）5月11日 消息:Anthropic 最近在 iOS 上推出了其首款移动应用，为用户提供免费和付费的 Claude3模型访问权限。然而，与 ChatGPT 相比，该应用在上市的第一个星期仅吸引了全球总共15. 万次下载量。相比之下，ChatGPT 在美国上线的头五天内就获得了48万次安装量当时它的应用也仅限于 iOS 平台。

与 ChatGPT 不同，Claude 并没有成为新的 App Store 热应用。虽然 ChatGPT 的应用在 App Store 上迅速上升，成为2023年（以及前一年）表现好的新发布应用之一，但 Claude 迄今为止的反响要逊色得多。

根据应用智能公司 figures 的数据显示，Claude 在美国苹果免费 iPhone 应用中的最高排名是在5月4日首次亮相几后的第55位。到上周五，该应用已不再跻身美国免费 iPhone 应用榜前列。相反，它在在美国免费生产力应用榜上排名第51位，比5月4日时在该类别排名第5位所下降。

Claude 的下载主要集中在三个关键市场:美国占50% 的 Claude 安装，其次是日本和英国，分别占11% 和8%。然而，数据显示，Claude 上市后对这款新应用的兴趣迅速下降，下载量在上市后一周内迅速从五位数降至四位数。这下降趋势表明，消费者对这款 ChatGPT 竞争对手的需求或品牌认知度可能并不高。

得一提的是，ChatGPT 在市场准备好迎接官方 AI 助手时推出。在其上市之前其他第三方应用利用消费者对 AI 工具日益增长的兴趣，将自己标记为 “ChatGPT”“AI 聊天机器人”，以欺骗用户认为它们是 OpenAI 的官方产品。虽然这些应用中的大多数实质上是昂贵的订阅费用的垃圾应用，用于访问其 AI，但一些顶级应用在 GPT 登陆 App Store 之前还是成功地吸引了数百万的消费支出。这些应用的存在也有助于 ChatGPT 品牌的知名度 ——Anthropic 的 Claude 则缺乏这一点。

与 ChatGPT 在 iOS 初次推出时相比 Claude 在 AI 领域面临更多竞争对手。自那时以来，谷歌已经在其产品套件中融入了人工智能，包括在其助手和 iOS 搜索应用中。谷歌将其 AI 聊天机器人 Bard 重新名并升级为 Gemini。同时，类似 Quora 的 Poe 等聚合平台让 AI 爱好者可以在一个地方玩转 ChatGPT、Claude 和一系列其他 AI 模型。

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