Digen AI 数字人上线 不支持中文，对嘴型效果尚不理想

站长之家（ChinaZ.com）5月11日 消息:近日，DigenAI 推出了其先进的生成式 AI 数字人，引发行业内外的广泛关注。作为一款创新的AI产品，DigenAI 数字人以其独特的功能和应用前景，预示着数字互动方式的革新。

DigenAI 数字人的核心功能在于其能够创造具有完美手势和声音同步的真实动作视频。通过先进的AI技术，虚拟角色可以精确模仿用户的手势、唇语和语调，无论是动态运动还是宁静场景，都能得到完美呈现。

产品入口:https://top.aibase.com/tool/digenai

DigenAI 数字人支持多种语言，包括英语和日语等，但目前不支持中文。据博主@小互测试，DigenAI在英语对嘴型上表现一般，并没有宣传中那么好。总体上看，相比Heygen还存在一定差距，但作为一款新上线的产品，DigenAI 已经展现出了巨大的潜力和发展前景。

DigenAI 数字人非常适用于商务领域，有望彻底改变数字互动的方式。其支持多种语言的特点，为全球团队提供了卓越的沟通体验，有助于打破语言限制，实现更顺畅的全球合作。

它不仅可以生成视频，其所有内容，包括音乐，都是完全由 AI 生成的。未来，DigenAI 还将扩展到文本、图像等领域，进一步拓宽创意视野，为用户带来更多可能性。

DigenAI 提供了丰富的视频模板，适用于商务、社交媒体、教育和个人用途。这些模板简化了视频创作的流程，让用户的想法可以轻松实现设计，快速转化为现实。

（举报）