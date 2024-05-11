OpenAI否认将于下周一推出搜索引擎 但会展示ChatGPT新功能

划重点: ⭐ OpenAI 否认即将推出搜索引擎或 GPT-5 ⭐ OpenAI 可能会展示 ChatGPT 和 GPT-4的更新 ⭐ 机器学习模型在搜索生态系统中的角色

站长之家（ChinaZ.com）5月11日 消息:本周传闻不断，OpenAI 今天通过一篇 X 文章确认，将周一，5月13日上午10点举行 “春季更新” 活动，公众可通过公司网站的直接观看。

OpenAI 否认计划在周一（5月11日）推出 Web 搜索引擎。该公司表示并未计划推出搜索产品或 GPT-5，并将在下周早些时候发布产品更新。

尽管 OpenAI 表示仅展示 ChatGPT 和 GPT-4的更新，但有可能演示一款语音控制助手。此举引发了关 AI 公司可能展示如何在其聊天机器人回复中总结当前新闻内容的猜测，这可能与搜索相关。

模型通常不能像关键字搜索一样有效地检索文档，并且其结果通常是源材料的抽象。这引了一些关于作者身份、信任和责任的问题。此外，AI 搜索依赖于访问量的广告入，而 AI 模型提供的答案通常不会指向其他网站，因此其盈利方式不同于传统搜索。

当前，OpenAI、Google 和微软等公司赖订阅收入和合作协议。如果 AI 搜索希望与 Web 搜索媲美，就需要找到一个商业模式，而不仅是以更高价格出售他人内容的摘要或代码片段等。OpenAI 和其他公司不能期望所有创数字内容的都愿意将自己的作品纳入 AI 模型中。此外，OpenAI 似乎向 ChatGPT subreddit 发出了关于实验室logo的版权侵权下架通知，但后来又表示允许使用该标识。

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